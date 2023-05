Feijóo reta a los candidatos del PSOE, "si tienen dignidad", a exigir a Sánchez romer con Bildu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado la campaña en Castilla La Mancha, uno de los bastiones más importantes del PSOE. Desde allí, ha retado a los candidatos socialistas a que, "si tienen dignidad", exijan a Pedro Sánchez que rompa con EH Bildu quien lleva en sus listas hasta 44 miembros de ETA de los cuales, siete han cumplido condena por delitos de sangre. En esta línea, el presidente de los populares indicó que le "estremece" que el PSOE "se calle" y "baje las orejas" ante la "provocación" de Bildu por llevar "asesinos" en sus listas electorales.

En un acto en Toledo para arropar al candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el candidato a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez, Feijóo ha asegurado que hasta ahora ningún dirigente socialista ha "levantado la mano" en el Comité Federal del PSOE para decir "basta ya de desmanes y despropósitos" sino que se han "cruzado de brazos ante cada vergüenza". "Han votado lo mismo en el Congreso y el Senado. Y los que votan igual que Sánchez son Sánchez, no hay diferencia. Por tanto, merecen la misma derrota que Sánchez", ha proclamado en el Parque de la Vega con vistas a la muralla, ante unos 600 militantes del PP, según fuentes del partido, informa Ep.

No resignarse

Feijóo ha censurado que la gobernabilidad del país dependa de partidos que "se quieren ir de España" y ha dicho que es "inaceptable que sigan siendo sus socios" tras conocer las listas de Bildu. "Es inaceptable que todos los candidatos de Sánchez se callen. Yo no voy a optar por el silencio", ha avisado.

En este punto, el jefe de la oposición ha emplazado a los candidatos de Sánchez a levantar la voz y denunciar el pacto con Bildu y se ha preguntado si a ninguno le queda un "ápice de dignidad" para decir: "Hasta aquí hemos llegado, rompa este pacto ya".

Advierte de que estas elecciones "van a servir para clarificar dónde está cada uno", y, aseguró que le "repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista que Bildu lleve a asesinos en sus listas". "¿De verdad que no vamos a hacer nada? ¿De verdad que no vamos a decir nada? ¿De verdad que vamos a mirar para otro lado? ¿De verdad que esto es normal después de lo que hemos sufrido?", se ha preguntado.

Por eso, ha animado a los suyos a denunciarlo en campaña y a decir que no aceptan esta forma de hacer política de Sánchez. "Esto no merece ningún respeto, merece todo el reproche", ha recalcado, para retar a los dirigentes del PSOE a no seguir callando y aceptando "el pacto con Bildu", que lleva "asesinos en sus listas".

Razones para derogar el sanchismo

Feijóo también ha enumerado un día más los motivos que hay para "derogar el sanchismo", como la ley del "sólo sí es sí" algo que calificó de "imperdonable" dado que ya 1.079 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas y más de 100 están ya en la calle.

Feijóo también destacó el hecho de que el Gobierno esté legislando "para favorecer la ocupación ilegal de vivienda", la situación actual de la Justicia, en "conflicto permanente", que Sánchez se haya "apropiado de las instituciones" o que esté "endeudando" a las próximas generaciones.

Un día después del paquete de ayudas frente a la sequía que ha aprobado el Consejo de Ministros, el líder del PP ha prometido dedicarse "en cuerpo y alma" a solucionar el problema del agua y tratarlo como una política de Estado para que el campo pueda competir y las personas puedan vivir: "Hay que poner más recursos y menos propaganda". Asimismo, aludió a las diferencias que hay entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page y ha asegurado que es un "honor ser el único presidente bien recibido de un partido en Castilla-La Mancha" y ha añadido que con el viaje del jefe del Ejecutivo a Estados Unidos "los socialistas se han librado" de él en sus mítines".