Qué significa que Felipe VI es el capitán del Ejército y cuáles son sus poderes

El rey Felipe VI ostenta el título de capitán general de los Ejércitos, el máximo rango militar en España. Pero ¿qué implica exactamente esta función y qué poderes reales le otorga?

Un papel simbólico y representativo

La Constitución española de 1978 establece en su artículo 62 que corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esto lo convierte en símbolo de unidad y permanencia del Estado, más que en un jefe operativo con capacidad de decisión en materia militar. En la práctica, Felipe VI ejerce una función institucional, representativa y ceremonial.

El monarca preside actos castrenses como el Día de las Fuerzas Armadas, la Pascua Militar o entregas de despachos a nuevos oficiales, y mantiene un estrecho contacto con las unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

Quién tiene el mando real

Aunque Felipe VI sea el capitán general, la gestión y control efectivos recaen en el Gobierno, a través del presidente del Ejecutivo y de la ministra de Defensa, así como en la cúpula militar. Son ellos quienes toman decisiones sobre operaciones, despliegues, misiones internacionales y presupuestos.

El Rey, sin embargo, refuerza la moral y la cohesión de las Fuerzas Armadas, actuando como figura neutral y garante institucional.

Un vínculo histórico

La vinculación de la Corona con el Ejército tiene una larga tradición en España. De hecho, Felipe VI pasó por academias militares y recibió formación en los tres ejércitos antes de ser proclamado rey en 2014. Desde entonces, viste uniforme militar en actos oficiales y ejerce de máximo representante de la defensa nacional ante otros países.

Que Felipe VI sea el capitán del Ejército significa que ostenta la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, con un rol más simbólico que ejecutivo, dejando la operativa en manos del Gobierno. Su figura garantiza la continuidad histórica, el respaldo institucional y el reconocimiento a quienes sirven bajo la bandera española.