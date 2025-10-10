España se prepara ante un posible apagón: estos son los artículos que todos están comprando para estar listos

España vive estos días una alerta poco habitual en su sistema eléctrico. No se habla de un apagón inminente, pero sí de una señal de estrés en la infraestructura nacional que ha reavivado el recuerdo del gran corte de abril.

En redes sociales y grupos vecinales, muchos ya se preguntan qué pasaría si se fuera la luz unas horas. La respuesta no está en llenar la despensa ni en montar un refugio, sino en algo más sensato: tener lo esencial para seguir funcionando. Energía para el móvil, luz suficiente para moverte por casa, una fuente de calor para cocinar y comunicación por radio si Internet falla.

Con ese enfoque práctico, hemos seleccionado seis productos que cubren todo lo que podrías necesitar si España sufre un apagón temporal. No son compras de pánico: son herramientas inteligentes que sirven igual para acampadas, averías o cortes puntuales de energía.

Hornillo plegable de gas – cocina caliente aunque no haya enchufe

Hornillo plegable de gas Amazon Amazon



El Pure 4Home es un hornillo plegable y muy compacto que se cierra como un tubo, perfecto para guardarlo en un cajón o llevarlo en la furgo. Aporta 2600W con encendido piezoeléctrico (sin mechero) y funciona con cartuchos universales de butano tipo bayoneta. Ligero y resistente, sirve tanto para un café rápido como para calentar una olla.



Aplique LED recargable – luz fija, sin cables y con ajuste táctil

Aplique LED recargable Amazon Amazon



Esta lámpara de pared inalámbrica incluye batería de 2000 mAh, 3 temperaturas (2700/4000/5700K) y 3 niveles de brillo, control táctil y rotación 360° con rótula magnética. Los 24 LED de alta reproducción cromática evitan parpadeos y deslumbramientos; además, memoriza el último ajuste. Ideal para pasillos, cabeceros o zonas de paso si se va la luz.



Linterna táctica compacta – aluminio, zoom y pilas incluidas

Linterna táctica compacta Amazon Amazon



La Lepro LE1000 es una linterna pequeña (128 g) de aluminio con IPX4, haz regulable (zoom) y 140 lúmenes suficientes para iluminar pasillos, trastero o escaleras durante un corte. Viene con 3 pilas AAA y un cabo de muñeca. Sin modos “raros”: botón único y listo.



Radio portátil AM/FM/onda corta – información incluso sin Internet

Radio portátil Amazon Amazon



La XHDATA D220 cabe en el bolsillo (125×74×30 mm, 125 g) y funciona con 2 pilas AA. Sintoniza FM/AM y SW con chip DSP para mejor recepción y tiene altavoz y jack 3,5 mm. En un apagón largo, cuando el móvil o los datos fallen, la radio sigue informando.



Power bank 20.000 mAh PD 22,5 W – tu “enchufe” de bolsillo

Power bank 20.000 mAh Amazon Amazon



El INIU 20.000 mAh es pequeño pero potente: carga un iPhone hasta 4 veces y un Galaxy hasta 3 veces. Ofrece USB-C bidireccional, USB-A y carga rápida 22,5 W (PD 3.0/QC 4.0) para recuperar hasta el 75 % en minutos. Perfecto para móvil, router 4G, linternas o auriculares.



Pack 20 pilas AA de larga duración – el básico que nunca sobra

Pack 20 pilas AA de larga duración Amazon Amazon

Cuando todo se apaga y la red eléctrica deja de funcionar, las pilas se convierten en el alma de tu kit de emergencia. Las Duracell Optimum AAA están diseñadas precisamente para eso: ofrecer un rendimiento un 200 % superior frente a las pilas alcalinas convencionales, gracias a su tecnología Power Boost.

