¿Por qué no hay sorteo de la Lotería Nacional, hoy sábado 11 de octubre? Esta es la explicación

Como es habitual, los resultados de la lotería nacional se suelen entregar los sábados, a partir de las 13:00 horas. Es en este momento donde los ciudadanos pueden comprobar si poseen el número premiado y, en caso afirmativo, acudir a su establecimiento más cercano.

Sin embargo, para este fin de semana, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) pone en juego el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad el domingo 12 de octubre, en conmemoración de la festividad nacional.

¿Cuándo se publican los resultados del Extra del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional?

Los resultados se publicarán este el domingo 12 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Constará de diez series de 100.000 billetes cada una, a 150 euros por billete, dividido en décimos de 15 euros.

El premio gordo del sorteo se lo llevará un solo décimo, que será agraciado con casi 15 millones de euros, concretamente 14.870.000 euros. Será para el décimo que tenga las cinco cifras del primer premio, además de la fracción y serie extraídas posteriormente.

Además, el considerado como primer premio repartirá 130.000 euros al décimo (1.300.000 euros a la serie), mientras que el segundo premio será agraciado con 25.000 euros al décimo (250.000 euros a la serie).

Historia de la Lotería Nacional

El Sorteo Diario de la Lotería Nacional es una modalidad de la Lotería Nacional que se celebra desde 2003. Aunque lo cierto es que antes de esta, existió otra modalidad similar que se llamaba "Lotería Instantánea", que se jugaba a través de tarjetas o boletos que se podían adquirir en diversos establecimientos, como quioscos y estancos.

El Sorteo Diario de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas, de lunes a sábado, y consta de un primer premio, de 30.000 euros por serie, y un segundo premio, de 6.000 euros por serie. Además, aparte de estos dos grandes premios, también se entregan otros adicionales a los números anterior y posterior al primer y segundo premio.

Por su parte, la Lotería Nacional ha evolucionado a lo largo de los años, desde los primeros sorteos que se celebraban en papel y los números se extraían de un bombo manual, hasta la utilización de máquinas automáticas para el sorteo de los números, lo que permite agilizar el proceso y aumentar la seguridad, tal y como ocurre en la actualidad.

El Sorteo Diario de la Lotería Nacional se ha convertido en una modalidad muy popular entre los jugadores, ya que permite ganar premios diariamente con un coste relativamente bajo. Además, también ha contribuido a aumentar la recaudación de fondos para el Estado y para diversas causas sociales y benéficas.

En definitiva, el Sorteo Diario de la Lotería Nacional forma parte de la evolución de esta institución centenaria y ha permitido adaptarse a las nuevas formas de juego y a las demandas de los jugadores.

¿Quieres saber si te ha tocado la Bonoloto, Euromillones, Lotería Nacional, Primitiva, Mi Día, Cuponazo o Sueldazo? Comprueba el resultado del resto de sorteos del día en LA RAZÓN.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.