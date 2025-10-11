El currículum que Begoña Gómez envió a la UCM: licenciada en Marketing

Begoña Gómez se presentaba como licenciada en Marketing ante la Universidad Complutense de Madrid (UCM) cuando codirigía la extinta cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

Pese a que lo que ella cursó, según figura en su propio perfil público de LinkedIn, es un título propio en esta materia que obtuvo en la desaparecida Escuela Superior de Marketing y Negocio de Madrid capital.

Así lo evidencia el currículum vitae de la mujer del presidente del Gobierno que el 6 de julio de 2022 envió su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, al que era en aquel momento vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Este cargo de la universidad ejercía, entonces, de enlace entre la cátedra extraordinaria y el centro. LA RAZÓN ha tenido acceso en exclusiva al documento en cuestión.

Esta alto cargo de Presidencia del Gobierno remitió, en la citada fecha, a través de un correo electrónico, la biografía académica y profesional de Gómez después de que se lo requiriese Doadrio a través de su secretaria. «Estimado Juan Carlos: A petición de tu secretaria te hago llegar el cvitae de Begoña para la Escuela de Verano de la UCM», reza el mail en el que se adjuntó este archivo.

Y es que no hay que olvidar que Álvarez está, precisamente, imputada por malversación de caudales públicos por este tipo de gestiones de la actividad privada de la esposa de Pedro Sánchez.

Pero, volviendo al currículum que la esposa del jefe del Ejecutivo, en el documento asegura que, además, obtuvo un máster en Administración de Empresas en ESIC y se formó en este mismo centro en gestión de relaciones con el cliente y de datos. Pero omitió, en cambio, un dato que sí recoge en su LinkedIn. Que hizo un curso en 2015 en el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM), donde su asesora de Presidencia trabajó como directora comercial.

Se describía como una profesional «con más de 20 años de experiencia en consultoría de marketing en proyectos del tercer sector e impacto social». Sin especificar en qué empresas privadas o instituciones públicas se había desempeñado.

Y, como experiencia laboral previa, solo detallaba que había sido hasta mediados de ese mismo año directora del Africa Center en el Instituto de Empresa (IE). Sobre su labor aquí apuntaba: «Impulsora de la innovación, liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de acción social en el continente africano».

Asimismo, en su CV aseguraba que había sido «conferenciante» y «colaboradora de prensa especializada en temas de sostenibilidad, medición no financiera e impacto social».

Incluye, de igual forma, que es socia de la asociación sin ánimo de lucro Woman Action Sustainability (Was) y responsable de su grupo de trabajo de Transformación Social Empresarial y socia-colaboradora de la Asociación Española de Fundraising.

Se declaraba también impulsora del emprendimiento rural como colaboradora del colectivo El Hueco de Soria y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). Entidad, esta última, que, por cierto, firmó un acuerdo de unión con la cátedra con un acto en el que también estuvo presente Álvarez, tal y como reveló en exclusiva LA RAZÓN.

Pues bien, todo este historial de la formación y trayectoria laboral de la esposa de Sánchez fue requerido por la UCM para presentarla durante su intervención en la inauguración de un curso de verano celebrado el 25 de julio de ese año en el Real Centro Universitario María Cristina de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial. La formación estival que presentó Gómez llevaba como título: «La gestión de la diversidad en entornos laborales: formación en competencias, compromiso con la Agenda 2030».

En el acto que marcó su inicio, celebrado a las 09:30 horas, tomaron la palabra, además de la mujer del presidente, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el vicerrector Doadrio.

Ahora, solo tres años después, los tornas de la relación entre la esposa del también líder del PSOE y la Complutense han cambiado. Como publicó este diario, la UCM se ha personado en el caso en su contra tras reclamarlo un miembro de su asesoría jurídica al habérselo ofrecido, previamente, el juez Juan Carlos Peinado.

Fue el rector Goyache el que aprobó estar en la causa como perjudicada por la apropiación indebida del software que se investiga si cometió la mujer de Sánchez. La decisión llegó, por su parte, al constatar que se pudiera «haber causado un perjuicio económico y lesivo para los intereses» del centro. Ahora, ejerce la acción civil con el propósito de obtener una reparación del daño económico supuestamente causado.