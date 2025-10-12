La AEMET ha pedido extremar precauciones en zonas de la Comunidad Valenciana en la madrugada de este domingo, ya que la posibilidad de lluvias torrenciales es amplia en algunos puntos. Mientras, la Unidad de Militar de Emergencias ya se ha activado y movilizado en Baleares: trabajarán fundamentalmente en Ibiza y Formentera.

La DANA Alice sigue causando estragos en diversos puntos de España, y ha dejado a decenas de desalojados y miles de vecinos de Murcia sin acceso al agua potable en sus grifos. Sigue minuto a minuto con LA RAZÓN todas las novedades.

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET amplía avisos en Valencia, Cataluña y Baleares