Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET amplía avisos en Valencia, Cataluña y Baleares
La Agencia Estatal de Meteorología amplía sus avisos al tiempo que la DANA Alice ya causa estragos en el Levante
La AEMET ha pedido extremar precauciones en zonas de la Comunidad Valenciana en la madrugada de este domingo, ya que la posibilidad de lluvias torrenciales es amplia en algunos puntos. Mientras, la Unidad de Militar de Emergencias ya se ha activado y movilizado en Baleares: trabajarán fundamentalmente en Ibiza y Formentera.
La DANA Alice sigue causando estragos en diversos puntos de España, y ha dejado a decenas de desalojados y miles de vecinos de Murcia sin acceso al agua potable en sus grifos. Sigue minuto a minuto con LA RAZÓN todas las novedades.
El barranco de la Saleta, en Aldaia, desbordado
Aldaia recomendó a sus vecinos mayores que pasaran la noche en lugares altos.
La DANA continúa provocando estragos en las regiones más afectadas: Murcia, Valencia, Baleares y Cataluña
El paso de la DANA Alice por el Levante español está causando estragos, con decenas de desalojados y miles de vecinos sin acceso a agua potable desde anoche en zonas de Murcia.
La AEMET ha ampliado varios de sus avisos incluso para este lunes, y pidió mucha precaución anoche en puntos de la Comunidad Valenciana, ya que durante la madrugada la posibilidad de lluvias torrenciales repentinas en puntos concretos era elevada.
Sigue en LA RAZÓN el minuto a minuto de la DANA Alice a su paso por la Península.
