Qué supermercados abren mañana domingo, 12 de octubre: horario de Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo, DIA...

El 12 de octubre se celebra en toda España el Día de la Hispanidad, también conocido como la Fiesta Nacional, jornada en la que se conmemora el descubrimiento de América y se rinde homenaje a la historia común de los países hispanohablantes.

Al ser festivo de carácter nacional, la mayoría de los servicios, entre ellos los supermercados adaptan sus horarios, y en muchos casos cierran por completo.

No obstante, algunas cadenas optan por abrir ciertos establecimientos con horarios reducidos o especiales, especialmente en zonas turísticas o grandes ciudades donde la afluencia de público lo justifica.

El funcionamiento de los supermercados ese día no depende únicamente de la política de cada empresa, sino también de la normativa autonómica y municipal. Cada comunidad autónoma aprueba un calendario de aperturas comerciales en festivos, por lo que el horario puede variar de un municipio a otro.

12 DE octubre en Mercadona

Mercadona mantiene su política habitual de cierre en domingos y festivos, aunque el12 de octubre sí abriría algunas de sus tiendas en horario reducido, típicamente de 9:00 a 15:00 horas.

La empresa recomienda consultar el buscador de tiendas de su web, pero medios nacionales confirman que el grueso de establecimientos permanecerá cerrado.

Lidl: aperturas con horario festivo

La cadena alemana Lidl sí abrirá la mayoría de sus tiendas el Día de la Hispanidad, pero lo hará con horarios reducidos.

En grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el público podrá hacer sus compras con relativa normalidad, aunque algunos establecimientos podrían retrasar su apertura o cerrar antes.

Lidl se mantiene como una de las opciones más accesibles durante festivos nacionales gracias a sus tiendas urbanas y de proximidad.

Carrefour: aperturas amplias según el formato

Carrefour es otra de las cadenas que mantendrá actividad el 12 de octubre. La compañía ha confirmado que gran parte de sus centros estarán abiertos, especialmente los Carrefour Market y Carrefour Express.

Los hipermercados grandes pueden reducir su jornada o incluso cerrar en algunas comunidades. El propio portal de Carrefour dispone de un buscador que permite verificar la apertura concreta de cada tienda en festivos, algo recomendable ante la variedad de situaciones.

Alcampo y Día: actividad desigual según la zona

En el caso de Alcampo, la mayoría de sus establecimientos abrirán el Día de la Hispanidad, aunque puede que con horarios adaptados según la ubicación.

En Madrid y otras capitales de provincia se espera un funcionamiento prácticamente normal, mientras que en municipios pequeños algunos locales permanecerán cerrados.

Por su parte, DIA mantendrá su política flexible, muchas tiendas abrirán en horario reducido entre las 9:00 y las 15:00 horas, especialmente aquellas bajo el formato DIA Market o situadas en barrios céntricos. Sin embargo, no todos los locales lo harán, por lo que también es aconsejable consultar el localizador oficial.

El Corte Inglés, Supercor e Hipercor: fiabilidad en festivos

Una de las opciones más seguras para quienes necesiten comprar el 12 de octubre son los establecimientos del grupo El Corte Inglés.

Supercor e Hipercor suelen mantener actividad los domingos y festivos, y la propia empresa ha confirmado que abrirán con su horario habitual de festivo.

En Madrid, la mayoría de los centros comerciales de la cadena estarán operativos, ofreciendo tanto servicios de supermercado como de alimentación básica.

El Día de la Hispanidad será, como cada año, una jornada de descanso nacional con aperturas comerciales limitadas. En cualquier caso, la recomendación general es confirmar el horario concreto del supermercado más cercano antes de desplazarse, pues las diferencias locales pueden ser significativas.