Precio de la luz hoy, domingo 12 de octubre, por horas: la mejor hora del día para encender los aparatos

El precio medio de la luz sigue bajando, dejando un domingo relajado en cuanto a consumo eléctrico. El precio medio del megavatio hora (MWh) está fijado en 64,63 euros para este domingo 12 de octubre, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 12 de octubre?

Por supuesto, cuando caiga el sol el megavatio hora subirá de precio. Así, entre las 20:00 y las 21:00 horas el MWh estará en 115,14 euros. Será el precio más caro del día.

En cambio, entre las 12:00 y las 13:00 los consumidores podrán ver cómo el MWh se desploma hasta los 65 céntimos, lo que lo convierte en la mejor opción del día para encender electrodomésticos de alto consumo. Entre las 11:00 y las 17:00, además, el precio del MWh estará por debajo de los dos euros.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 12 de octubre