Dónde ver el desfile militar del 12 de octubre en televisión y online

Madrid se prepara para uno de los eventos más emblemáticos del año: el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra este domingo 12 de octubre. El acto central dará comienzo a las 11:00 horas, coincidiendo con la llegada de sus majestades los Reyes Felipe VI y doña Letizia, acompañados por la princesa de Asturias, a la Tribuna Real situada en la plaza de Cánovas del Castillo, frente a la fuente de Neptuno.

Tras recibir honores militares y pasar revista al Batallón de Honores, se desarrollará el salto paracaidista de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), que portará una bandera de España de 24 m² y 15 kg. Posteriormente se procederá al izado de la enseña nacional, el homenaje a los caídos y el sobrevuelo de la Formación Mirlo con los colores de la rojigualda.

El desfile terrestre tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:30 horas, mientras que el acto completo finalizará alrededor de las 14:00 horas.

Recorrido del desfile

El itinerario recorrerá algunas de las avenidas más destacadas de Madrid. Comenzará en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y continuará por el Paseo del Prado, pasando por la plaza de Cibeles. A continuación, los participantes se dirigirán por el Paseo de Recoletos hasta concluir el desfile en la plaza de Colón.

La Tribuna Real, donde se situarán los Reyes y autoridades, estará instalada en la plaza de Cánovas del Castillo, un punto estratégico que permitirá seguir de cerca la llegada de las unidades y los honores militares.

Participación y homenaje especial

Este año, el desfile contará con la participación de 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones, de los cuales 3.323 son hombres y 524 mujeres. También estarán presentes 229 caballos, seis perros y la mascota oficial del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, 'Baraka', un borrego macho de tres años.

El desfile aéreo abrirá la jornada con 45 aviones y 29 helicópteros, incluyendo modelos F-18, Eurofighter Typhoon, A400M, Airbus A330 MRTT y Harrier. El desfile terrestre contará con 123 vehículos y 39 motos.

Este año se rendirá un homenaje especial al 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participará con dos compañías a pie en lugar de la habitual una, reconociendo su labor en situaciones de catástrofe.

Dónde seguirlo por televisión y online

El desfile podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y Canal 24 Horas, a partir de las 11:00 horas. RTVE comenzará su programación especial desde las 09:00, incluyendo retransmisión en streaming a través de RTVE Play.

Además, el Ministerio de Defensa pondrá a disposición del público la emisión en directo a través de su canal oficial en YouTube, garantizando que todos los interesados puedan seguir la jornada en tiempo real.