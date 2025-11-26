Gabriel Rufián reacciona a la noticia de LA RAZÓN y niega que esté negociando con el PSOE una nueva izquierda: "Es un invent"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que es un "invent" la noticia publicada hoy por LA RAZÓN en la que se asegura que el republicano estaría negociando con el PSOE un nuevo proyecto político.

"Respetando mucho a la persona que lo haya escrito, o se lo inventa él o le engañan a él. Solo hay dos opciones", ha aseverado el catalán tras ser preguntado por laSexta.

Además, desde el PSOE también han desmentido la información, pues aseguran que "no" se está estudiando una vía alternativa de izquierdas junto a Rufián. En esta línea ha ido también el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que ha ironizado con que "no hay nada de eso" y que "en este país siempre ha habido muchos fabuladores que siguen ejerciendo de tal".

Rufián ha hecho un llamamiento a formar un frente de izquierdas

Durante una entrevista en 'laSexta Xplica' este fin de semana, Rufián llamó a construir un frente de izquierdas, convencido de que "es lo que la gente pide". Según explicó, "cualquier persona que tenga miedo a la alternativa ve lo que hay y ve que a la izquierda del PSOE no hay nada", recalcando además que "no hay un espacio definido, de manera que si haces la suma o la resta, no da".

Además, también se preguntó "¿por qué no en España puede haber algún tipo de entendimiento entre Podemos, BNG, Bildu, Esquerra Republicana? ¿Por qué no?", alertando de que "si no nos ponemos de acuerdo en conjunto, nos matarán por separado".

Ante la cuestión de José Yélamo sobre si le gustaría encabezar ese proyecto, respondió que "eso da igual". Y añadió: "No es una frase hecha, ni quiero hacerme de rogar ni de querer. Es que da igual. Lo importante es que se haga". No obstante, el dirigente admitió tener "pocas esperanzas de que se haga".