El juez procesa a 22 personas por un fraude de 194 millones en IVA de hidrocarburos

La Audiencia Nacional (AN) ha propuesto sentar en el banquillo a 22 personas como presuntos miembros y colaboradores de una organización criminal que habría defraudado más de 194 millones de euros entre los años 2021 a 2024 en el pago del IVA de hidrocarburos.

Así lo indica en un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que considera que existen indicios suficientes para juzgar a los investigados por presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El juez instructor apunta a los investigados Javier García, Israel Ocaña de Novoa y Javier González como los cabecillas de la organización y "verdaderos arquitectos del fraude fiscal".

Respecto al resto de encausados, Calama indica que se dedicaron presuntamente a constituir "sociedades y compraventa de participaciones entre ellas, a la captación y coordinación de administradores insolventes, a la confección de facturas, a la creación de cuentas bancarias" o a actuar como testaferros.