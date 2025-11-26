32 años de prisión para el hombre que asesinó a su esposa delante de su hijo en Móstoles

La Audiencia Provincial de Madrid condena a 32 años de prisión a Fernando M.C. por haber asesinado a su esposa, Gema María S.S, en presencia de su hijo de 12 años. Tendrá que pagar las correspondiente indemnizaciones.

La Sección 26, fruto de un veredicto de culpabilidad formulado por el jurado popular, condena al hombre a 25 años de prisión por el delito de asesinato; a un año y diez meses por el delito de maltrato habitual; a un año y ocho meses por el delito continuado amenazas y a tres años y seis meses por el delito de lesiones psíquicas. Todos ellos con el agravante de parentesco y género.

Tal y como se recoge en el apartado de los hechos probados del fallo, el ataque mortal sucedió en presencia del hijo de ambos, de 12 años de edad en ese momento, quien trató de evitar la agresión, en el domicilio que compartían en la localidad madrileña de Móstoles. El asesinato tuvo lugar el 8 de mayo de 2023.

La resolución judicial de la Audiencia de Madrid no es firme y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).