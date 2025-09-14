El Gobierno de Trump se reúne con China en la sede de Exteriores de Madrid

El Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores, será el punto de reunión de los representantes de Estados Unidos con China, según informan fuentes diplomáticas a LA RAZÓN. Este domingo se celebrará la primera jornada de negociaciones entre ambos países que se prolongarán durante varios días de la semana que viene.

Estos encuentros ya fueron desvelados en los días previos. El Ministerio de Comercio de China confirmó que el vice primer ministro He Lifeng la delegación que se reunirá en Madrid con representantes de Estados Unidos, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La sede del Ministerio de Exteriores será el punto donde confluyan las negociaciones de ambas potencias mundiales. Estas jornadas se desarrollarán desde este domingo, a las doce de la mañana, hasta el próximo 17 de septiembre.

Según el comunicado oficial, ambas partes abordarán cuestiones como las medidas arancelarias unilaterales de Washington, el uso de los controles de exportación y el futuro de la aplicación TikTok, además de otros asuntos económicos y comerciales de interés mutuo.

El Departamento del Tesoro estadounidense había informado previamente de que Bessent viajaría entre el 12 y el 18 de septiembre a España y Reino Unido, y que en Madrid mantendría encuentros con “altos emisarios” de Pekín, además de reuniones con autoridades españolas para tratar la relación bilateral.