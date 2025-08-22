La Guardia Civil desactiva un proyectil de artillería de la Guerra Civil: así lo halló

El Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil ha desactivado un proyectil de artillería hallado en una parcela del término municipal pacense de Villanueva de la Serena.

El propietario de una parcela agrícola de la zona conocida como 'El Torruco', en Villanueva de la Serena, descubrió el proyectil sobre la tierra este pasado martes cuando realizaba labores con un tractor de su propiedad, por lo que alertó inmediatamente a la Guardia Civil.

Los agentes activaron el protocolo de actuación en estos casos, acordonaron la zona de seguridad y pasaron aviso al Gedex de la Guardia Civil con sede en Cáceres.

Trasladados estos hasta el lugar del hallazgo y una vez analizado y estudiado el artefacto, se pudo averiguar que se trataba de un proyectil de artillería calibre 105 mm de la época de la Guerra Civil.

El proyectil que fue transportado adoptándose las oportunas medidas de seguridad hasta el paraje 'Motepozuelo', donde se llevó a cabo su desactivación de una forma controlada, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Este cuerpo ha informado de que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas.

Por ello, cualquier manipulación indebida puede activar su carga, por lo que aconseja no manipularlos ni trasladarlos de lugar, avisar lo antes posible a la Guardia Civil y, mientras tanto se personen los agentes, alejarse y señalizar la zona, de forma que pueda impedir que otras personas se acerquen al lugar.