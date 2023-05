Guerra Otegi-PNV: Bildu carga contra el acuerdo con el PSOE para quitarles el poder

Tras la debacle del 28-M y ante la cercanía de las elecciones generales del 23-J, el PSOE no quiere oír hablar de Bildu. De hecho, parece que, de la noche a la mañana, haya borrado a la izquierda abertzale de sus alianzas y no está dispuesto a colaborar en nada con Arnaldo Otegi para la constitución de los ayuntamientos y de las juntas generales en el País Vasco y Navarra. Eso ha desatado el cabreo del propio Otegi, a quien no le está sentando nada bien el ninguneo de los socialistas vascos ya que Bildu aspira a gobernar Pamplona, Vitoria y la diputación de Guipúzcoa.

"¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba?", ha preguntado Otegi a los socialistas en una entrevista en "Radio Euskadi". "Ahora no. Pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña (con PSN) haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, ¿por qué hacemos estas cosas?. Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote", ha remarcado, elevando notablemente el tono frente a los socialistas, que también requieren del respaldo de la izquierda abertzale para revalidar el gobierno de Navarra de María Chivite. Lo cierto es que Otegi apuesta por acuerdos con el PNV, PSOE y Podemos en "todos los sitios": sin embargo, se está encontrando de bruces con el rechazo de los nacionalistas vascos y los socialistas, temerosos ahora de la fuerza que ha adquirido la izquierda abertzale y el perjuicio que les ha hecho tras haberla alimentado dándole protagonismo.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este miércoles que su formación tratará de llegar a acuerdos con el PSE para gobernar las instituciones municipales y forales, y que "ya se verá qué hacen los demás" partidos políticos. Los nacionalistas vascos han sido los principales damnificados en estas elecciones municipales al perder 80.000 votos, en detrimento del crecimiento de Bildu, que se ha beneficiado de su protagonismo en Madrid como socio del Gobierno. En el Congreso ha reforzado su perfil social y ha arrancado importantes acuerdos al Gobierno, lo que ha permitido "blanquear" su imagen y ampliar su base de electores pese a que ha incorporado a 44 etarras en sus listas electorales (siete de ellos condenados por asesinato).

El PP también ha crecido mucho en el País Vasco y eso también se puede traducir en notable influencia en la configuración de determinados ayuntamientos. En este sentido, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que su partido "ofrece sus votos gratis para quitar a Bildu de todo" y que no gobierne en los ayuntamientos de Vitoria, Durango, Oyón, Zigoitia y Koartango y en la Diputación de Guipúzcoa, donde su formación es la "llave". No obstante, ha precisado que, a partir de ahí, el PP también se "prestará" para formar "gobiernos estables allí donde es clave".

El único apoyo que tiene el partido de Otegi para salvar el poder local es Podemos, quien hace presión sobre el PSOE para que no forme un "tripartito con PNV y PP".