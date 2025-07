Guerra PP-Vox por la inmigración ilegal: Génova advierte a Abascal que actúa por "principios" no por "chantajes"

Hace un año, Vox pegó la espantada en los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular por el reparto de centenares de menores inmigrantes. Ahora, que la historia tiende a repetirse, pero a gran escala, las dos formaciones escenifican un enfrentamiento total por el mismo asunto.

Ayer, las comunidades del PP se plantaron y anunciaron que no participarían en una reunión sectorial convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia que estaba prevista para este jueves y que tenía como primer y único orden del día la reubicación de más de cuatro mil menores que, aún hoy, permanecen hacinados en las Islas Canarias. Pendientes de una solución que nunca llega.

Para los ejecutivos populares las cuentas que ha hecho el Ejecutivo a la hora de distribuir a los menores son inaceptables, porque responden a criterios arbitrarios y puramente ideológicos, ya que excluyen a Cataluña y País Vasco del reparto, mientras que territorios como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana tendrían que multiplicar sus esfuerzos. Razón por la cual todas las administraciones del PP dieron un portazo.

Una reacción que Vox ha censurado con dureza a través de sus redes sociales. "Son la estafa más ridícula de la política española desde que Pablo Iglesias dijo que se quedaría a vivir en el barrio", escribe el tercer partido de España en una publicación en su cuenta oficial de X.

Según recuerda la formación verde, el motivo por el que Abascal dio orden de abandonar los gobiernos autonómicos fue "porque el PP se negó a hacer esto exactamente". No solo "no se plantaron", es que "Feijóo obligó a sus barones a firmar un documento diciendo que se harían cargo de todo lo que les mandaran".

Del plante actual, Vox opina que los gobiernos populares "no lo hacen por la seguridad de los españoles", sino que "lo hacen porque están en campaña electoral de unas elecciones que no se han convocado". A lo que la dirección nacional del PP replica: "Los representantes de Vox se fueron de los gobiernos porque le echaron un órdago a Alberto Núñez Feijóo y lo perdieron". Desde el equipo del presidente popular aclaran: "Nosotros no funcionamos con chantajes sino con principios. Y no actuamos por amenazas sino por ideología".

Ni ahora comulgan "con el Gobierno en este reparto de 4.400 menores que pretenden imponer a las CCAA", ni tampoco estaban de acuerdo "con Vox cuando pretendían negarse a recibir a entre quince y treinta menores por autonomía hace algo más de un año". La postura del PP, insisten desde Génova, es clara: "Entre la política de puertas abiertas que defiende el PSOE por exigencia de sus socios y la de aquellos que quieren asociar extranjería con delincuencia".

