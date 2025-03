El hermano de Koldo admite al juez sus viajes a Dominicana en el foco de la UCO: "Iba a por puros"

El hermano de Koldo, Joseba García, admitió en su declaración ante el Tribunal Supremo que estuvo "dos veces" en República Dominicana (RD). García reconoció, al ser preguntado por el magistrado Leopoldo Puente, que viajó al país caribeño, primero, el 31 de octubre y estuvo allí hasta el 4 de noviembre de 2021. Y, sin que pasase un mes desde su regreso, volvió a volar hasta Dominicana el día 13 de aquel noviembre permaneciendo en el país solamente tres días hasta el día 16.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya señaló, en base a las escuchas realizadas, que estos desplazamientos del hermano de Koldo estarían dirigidos a traer dólares en efectivoque luego entregaba a Víctor de Aldama, el comisionista de la trama. Los agentes reflejaron que estos montantes se los daba en mano una empleada de la empresa Pronalab, Aránzazu Granell, y sospechan que esta compañía serviría a Aldama para lavar dinero de ingresos irregulares que recibiría con distintos negocios.

Joseba alega que fueron viajes "de placer"

El hermano del que era la mano derecha de José Luis Ábalos como ministro defendió que estuvo apenas cinco días, la primera vez, en este país "en un viaje de placer, de conocer". Y, en la siguiente ocasión, pasó solamente tres jornadas en otro viaje "aún más de placer".

El instructor del "caso Koldo" en el alto tribunal le repreguntó si se trataban de "viajes de turista". Joseba esgrimió que "sí" y que el objeto de ellos era que "me gustaba el tema de los puros". Aunque "no" tenía intención de entrar en ese negocio, tal y como dijo en su declaración como testigo.

El juez Puente no ocultó lo extraño que le resulta que unos desplazamientos turísticos "sean llamativamente cortos para tratarse de un lugar tan lejos", separado de nuestro país por al menos 9 horas en avión.

El juez le advirtió le preguntó si recibió dinero

El hermano del asesor alegó que la fugacidad de los viajes "tiene un por qué, un buen motivo" y es que iba a un "tema personal, no laboral". Joseba afirmó en su comparecencia ante la Sala de lo Penal que "iba a conocer a una persona".

La razón por la que -como apuntó el instructor- "después del 16 de noviembre ya no vuelve a hacer ningún viaje" a este país, dijo Joseba, es que "ella se traslada a Europa y dejo de ir a República Dominicana".

El magistrado tras advertirle en varias ocasiones con un "no me interrumpa" le insiste en que si no recibió alguna vez en estos viajes, quizá, como parte de un negocio, "dinero en metálico" para él mismo, para su hermano Koldo o para otra persona. "No, en ningún sitio", respondió Joseba, negando también que en nuestro país hubiese recibido efectivo.

Limita su tarea a traer "documentación para Aldama"

A preguntas de la acusación popular, que encabeza el letrado del PP, el hermano del asesor de Transportes que da nombre a la trama bajo el ojo de la Justicia vinculó a "cosas entre hermanos" que en uno de sus viajes a Dominicana le escribiese desde allí a Koldo el wasap "te voy a matar, en qué marrones me metes". "No sé a que se refiere", contestó también a la cuestión del abogado popular.

Sobre su relación y los mensajes que intercambió con Arancha, Joseba declaró que "me dijeron que pasara a saludarla" cuando estuviese en Punta Cana. Recuerda, como admitió en sala, que esta mujer le indicó que "cuanto estés llegando me dices y quedamos... yo me lo echo al bolso".

Pero, según la versión dada por el hermano del asesor favorito de Ábalos, no era dinero lo que tenía que echarse al bolso, sino unos papeles para Aldama que él, cuando regresó a España, se los dio al chófer del empresario.