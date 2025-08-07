El hermano de Pedro Sánchez se revuelve ante la insistencia en que se le retire el pasaporte "con fines extraños"

David Sánchez considera que las acusaciones populares han redoblado su petición de que se le retire el pasaporte "con fines extraños a la causa" y "sin aportar ni un solo signo que avale esa solicitud de medida cautelar" por lo que considera "imposible" que la instructora rectifique. De hecho, afirma que intentar justificar la medida con un posible riesgo de fuga es una "auténtica invención".

El hermano de Pedro Sánchez reclama a la magistrada Beatriz Biedma que rechace "sin más trámite" el recurso de las acusaciones populares contra la negativa de la magistrada a retirarle el pasaporte ante un posible cambio de domicilio a Japón que él ha negado expresamente al margen de "la estancia en otros destinos durante el amplio periodo estival".

En sus alegaciones contra ese recurso de reforma, la defensa de David Sánchez recuerda que este "tiene su residencia en Portugal", en la localidad de Elvas, pese a lo cual las acusaciones -lamenta- "se empeñan en situarla ahora en España".

"¿No se acuerdan de sus infundadas imputaciones de fraude fiscal basadas en esa coyuntura geográfica?", se pregunta irónicamente en relación a la inicial denuncia de delito fiscal que Hacienda descartó. Algo que atribuye a la "Mala memoria" o al "uso fraudulento y espurio de los datos procesales" para tratar de "inducir a error" a la instructora.

Su abogado ve detrás de esa insistencia en la petición de retirada de pasaporte un "sesgo prospectivo" en la medida en que se ampara en que "puede que durante el verano se marche de forma amplia", apuntando que el músico tendría una "clara voluntad de abandonar el territorio de España y de la UE".

El riesgo de fuga, "una auténtica invención"

"No comprendemos cómo es posible que se llegue a esta conclusión", afirma. "Concluir que el Sr. Sánchez quiere abandonar definitivamente el territorio ibérico para eludir la acción de la justicia constituye no una inferencia, sino una auténtica invención" que considera incompatible con las explicaciones que dio para convencer a la juez de que no tiene previsto cambiar de domicilio.

Tras la inicial petición de la acción popular, Biedma se negó y supeditó su decisión a las explicaciones que requirió a David Sánchez. El hermano del jefe del Ejecutivo le trasladó por escrito que no tenía intención alguna de cambiar de domicilio y que, en todo caso, si así lo hiciese "se pondría en inmediato conocimiento del juzgado".

La instructora rechazó entonces acordar la retirada del pasaporte y reafirmó la decisión adoptada el 31 de julio, cuando apuntó que pese a la "vinculación con el extranjero" de David Sánchez, este hecho "no ha sido obstáculo" para que haya comparecido en los juzgados "las veces que ha sido citado para ello".

El pasado 16 de julio, la acusación popular advirtió a Biedma de que el hermano del presidente del Gobierno planeaba supuestamente "dejar de ser residente en el Reino de España y comenzar a ser residente en Japón", por lo que reclamó a la magistrada que si se constataba este hecho se le retirase el pasaporte y le prohibiera abandonar territorio nacional, imponiéndole en su defecto una fianza de 70.000 euros.