Illa insiste en la oficialidad del catalán: "No vamos a parar"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado su intención de no descansar hasta que el catalán sea una lengua oficial en España, después de que la Unión Europea haya terminado con el séptimo intento de Pedro Sánchez para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas a nivel europeo como lenguas oficiales.

Las reticencias de la Comisión Europea con la propuesta de España no han cambiado el posicionamiento de Salvador Illa. El socialista ha lanzado un mensaje de unidad sobre esta cuestión, aseverando que "no van a parar".

"Son lenguas oficiales en nuestros país, no perjudica a nadie y no compromete cuestiones de otros países... No hay ninguna razón para que nadie se oponga y no vamos a a parar... Saldrá adelante en este espacio", ha sentenciado el presidente de la Generalitat.

La negativa de la Comisión Europea

Más allá de la uniformidad de Illa, la realidad en Europa es diferente. Esta misma mañana, se ha certificado un nuevo fracaso para oficializar el catalán. Los expertos legales del Consejo Europeo se han recordado la redacción del reglamento europeo y han aseverado que no fueron redactados bajo ninguna circunstancia para englobar lenguas cooficiales.

Como consecuencia de la legislación fomentada en la Unión Europea, el catalán, el gallego y el euskera quedan fuera del marco legislativo, sin embargo, la delegación española es firme y espera que el Tribunal de Justicia de la UE cambie la decisión. Respecto a los gastos que supondría el cambio legislativo, los responsables españoles se han comprometido a asumirlos, sin embargo, los miembros de la UE aseveran que un cambio en el Gobierno alargaría el proceso y terminarían con la fiabilidad del acuerdo.