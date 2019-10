Íñigo Errejón quiere ser ministro de Sánchez

Asomarse al 12 por ciento del voto en las elecciones generales para después entablar una negociación con avales en las urnas con Pedro Sánchez. Íñigo Errejón, que aseguraba que se presentaba en estas elecciones generales para sumar apoyos al bloque progresista para frenar a los partidos de derecha, va desvelando ya sus cartas. Quiere ser ministro de Pedro Sánchez tras el 10-N.

No descarta nada. Es lo que ha explicado hoy en una entrevista en RNE, al ser preguntado por esta cuestión. Aunque ha recalcado que el fin no es ese; “no es para eso” para lo que se presenta a las elecciones. “Lo hemos dicho claramente para nosotros la línea roja para un gobierno progresista no es el lugar que ocupemos nosotros. Eso se hablará, pero eso viene después”, ha argumentado el líder de Más País. Para Errejón lo “fundamental” son las tareas que deberá emprender el nuevo gobierno. Según ha argumentado, su formación no será un impedimento a la hora de formar un Ejecutivo tras las elecciones.

Sobre la relación entre PSOE y Podemos, ha reiterado que Pedro Sánchez debe aclarar si quiere pactar con la derecha. “Debe explicar a todo el mundo si quiere un gobierno progresista o si por el contrario está pensando en coquetear con Pablo Casado”. También ha aseverado que Unidas Podemos debería aclarar su posición. “Si está dispuesto a investir un gobierno progresista” o si “el número de ministerios no le parece el suficiente, estarían dispuestos a repetir elecciones”, ha zanjado. Su partido, dice, estará para “desbloquear y para asegurar un gobierno progresista”.

En cuanto a las condiciones de su partido para negociar con el PSOE después de las elecciones, asegura que para dar el apoyo de Más País debe implementarse una “farmacéutica pública”, aumentar las escuelas infantiles públicas para llegar al 80 por ciento de la escolarización y hacer pie en el reto del cambio climático.