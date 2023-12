El PP intentará parar la ley de amnistía que se tramita en el Congreso: "Es una enmienda a la Constitución"

El Partido Popular ha advertido este lunes de que no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no hay una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, máxime cuando "no se fían un pelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "miente", en palabras del portavoz de la formación, Borja Sémper.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha señalado que su partido ha puesto "negro sobre blanco" y ha señalado que no se van a dejar "enredar" por Pedro Sánchez, ya que hay que "profundizar en la apariencia de independencia del órgano de gobierno de los jueces".

Tras asegurar que Sánchez "un día dice una cosa y otro día la contraria", el dirigente del PP ha recalcado que "lamentablemente" su partido "no se fía un pelo" de él. "Si el presidente Sánchez cambia su posición o vuelve a decir lo mismo que decía antes de ser presidente del Gobierno 'oiga estoy dispuesto a profundizar en la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que sean los jueces los que elijan a los jueces', pues nos sentaremos'", ha manifestado, para insistir en que ésta es la posición del PP recordando que, también son los planteamientos de la UE.

Sémper garantizó que también defenderán la independencia de los jueces frente al "lawfare" que busca imponer el gobierno sanchista. "Queremos que el órgano de gobierno de los jueces no tenga control político".

Fuentes del PP han dejado claro después que si no hay reforma de la Ley del Poder Judicial en los términos planteados, no hay posibilidad de renovar el CGPJ. "Si no hay reforma, no hay renovación", han subrayado las citadas fuentes.

Dar la batalla

Un día después de la concentración contra la amnistía que celebraron los populares ayer en el Templo de Debod, Sémper aseguró que "no nos vamos a callar ni nos vamos a rendir" y seguirán dando la batalla en las calles y en las instituciones. El portavoz de los populares recuerda que "la opacidad se suma la ignominia" donde, recordó, la escena en la que un salvadoreño ejerce de mediador y dicta la política de España fuera de nuestro país. "Si lo ocultan es que no lo pueden contar" y se mostró convencido de que ni Sánchez habla en nombre de todos los españoles ni Puigdemont en nombre de todos los catalanes.

Sémper recordó que Puigdemont ya rompió Cataluña y arrinconó a una parta de los catalanes y destacó que "estamos decididos a que todo este disparate no nos divida la mala política" como hicieron entonces. Además, el PP reclamará por vía parlamentaria explicaciones y el Grupo Popular en el Parlamento Europeo harán dos preguntas sobre la materia y también interpelarán sobre ello en el Congreso. " Dudamos que un señor de El Salvador conozca mucho España " y tildó de "ignominia y vergüenza" el hecho de que Sánchez haya comprado votos para ser presidente del Gobierno.

Asimismo, a dos días del día de la Constitución, Sémper ha pedido al PSOE que vuelva al espíritu de la Constitución, un lugar que "siempre compartimos", dijo, es lo mismo que decir que siempre estuvimos en contra de los intereses independentistas". También recordó que será este martes cuando la Mesa del Congreso tendrá que calificar la ley de amnistía, una norma a la que se opusieron a tramitar en su momento los socialistas al considerarla "manifiestamente inconstitucional porque supone acceder al poder a cambio de la compra de votos y rompe con el principio de igualdad y la separación de poderes" y a la que el PP se opondrá "con toda contundencia". "No todo está en venta y uno no puede acceder al gobierno a cambio de vender la igualdad de los españoles. Ni puede haber políticos amnistiando a otros políticos o auto amnistiándose". "Eso lo vamos a intentar parar con todo lo que tengamos a nuestro alcance. Entendemos que es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución".

¿Ruptura con Vox?

Sobre la idea de Vox de romper relaciones con el PP por haberse repartido las comisiones populares y socialistas en el Congreso y una falta de coordinación, Sémper indicó que "no sé a qué tipo de relación se refiere Vox, es difícil seguirles. Hace unos días decían que éramos gallinas que no poníamos huevos..." Destacó que la situación requiere que el PP esté ahora por encima de las siglas y que se centran en hacer una "oposición sensata, a la altura de lo que España reclama". Si conviene una buena oposición a este mal gobierno, "no nos vamos a despistar con los intereses partidistas de los demás partidos" y no condicionará a la idea del PP de ejercer su labor de oposición porque "no nos debemos a más intereses que a España y los españoles".