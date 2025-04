Interior se niega a contestar a los guardias civiles: ni profesión de riesgo, ni subida del 5%, ni equiparación

En algunos ministerios españoles se ha instaurado el "no" como nueva modalidad de respuesta. Pero es el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y sus cargos de confianza quienes se llevan la palma. El último y más claro ejemplo de ello se produjo hace apenas una semana, durante una reunión de las principales asociaciones de la Guardia Civil con su directora, Mercedes González. Un encuentro en el que las respuestas no parecían figurar en el orden del día.

Ni equiparación salarial con otras policías del Estado, ni la recuperación del 5% que les quitaron en 2011, ni su reconocimiento como profesión de riesgo, ni la eliminación del Código Penal Militar... La Dirección de la Guardia Civil no dio respuesta alguna a las inquietudes de los agentes. Es más, en alguna cuestión, como la pérdida de competencias de los guardias civiles en Cataluña, País Vasco o Navarra, se limitó a negar la mayor y decir que "no existe, de forma orgánica, una pérdida de competencias en la actualidad".

Desde la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL), explican que en la mayoría de las reivindicaciones "no hubo respuesta alguna" por parte de Mercedes González. Así, recordaron que "desde 2011, los guardias civiles sufren un recorte del 5% en sus retribuciones que nunca se ha restituido completamente", especialmente en las pagas extraordinarias. Un hecho que ya ha generado una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 15% y ante lo que Interior no tiene pensado hacer nada, a tenor de su falta de respuestas.

Marlaska bloquea la equiparación y la profesión de riesgo

Lo mismo ocurre con el tema de la equiparación o el reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riego, reivindicaciones paradas y bloqueadas por Marlaska no sólo en los tribunales sino en el Congreso. Lejos de aportar alguna novedad o apoyar la petición de los agentes para que se reconozca la "alta penosidad y peligrosidad" de su trabajo, la Dirección de la Guardia Civil se limitó a decir que "las mesas técnicas" están abiertas, pero no aportó detalle alguno. De la diferencia salarial entre guardias civiles y mossos o ertzainas (en torno a 600 euros al mes)... ni una palabra.

Y también se habló de la jubilación. Hay que recordar que, al no ser reconocidos como profesión de riesgo, los guardias civiles no pueden prejubilarse a los 59 años, cobrando el cien por cien de su pensión. Una opción que sí pueden tomar los agentes de la Ertzaintza, de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Foral de Navarra o, incluso, los policías locales. Tan solo Guardia Civil y Policía Nacional carecen de esta posibilidad. Por ello, durante la reunión, las asociaciones solicitaron la equiparación en los regímenes de jubilación con policías locales y autonómicos, así como la mejora de las condiciones del pase a la reserva, para hacerlo voluntario y con retribución digna. Una vez más, no hubo respuesta.

Tampoco faltó, según explican desde JUCIL, la polémica por el desfile del 2 de mayo en Madrid. Aunque se preguntó directamente si la Guardia Civil participará en dicho desfile, desde la Dirección manifestaron que "hasta la fecha, el Ministerio de Defensa no ha informado al respecto", por lo que no pueden confirmar la presencia del cuerpo en dicho acto.

¿Qué ocurre con el Código Penal Militar?

Por no hablar de la modificación de la ley de personal, los turnos, el aumento de plazas en la Oferta de Empleo Público (OEP) y un tema que lleva años sobre la mesa sin visos de resolverse: la eliminación del Código Penal Militar. Desde esta asociación apuntan que se volvió a solicitar la exclusión de los guardias civiles del ámbito del Código Penal Militar en el ejercicio de funciones policiales y en su vida privada. A su juicio, "esta norma es innecesaria, redundante y fue reimplantada de manera arbitraria".

Sin embargo, desde el Instituto Armado, que dirige Mercedes González, se informó únicamente de que ya fue retirado en su día por el anterior gobierno socialista. Eso sí, no precisó si existe alguna intención por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de volver a eliminar su aplicación.