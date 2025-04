Investigación al hermano de Pedro Sánchez: tres altos cargos de la Diputación abonan las dudas sobre la contratación del exasesor de Moncloa

Tres altos cargos de la Diputación de Badajoz que ocupaban puestos clave de supervisión y control cuando se adjudicó a David Sánchez la plaza de coordinador de los conservatorios y cuando posteriormente se convirtió en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, han abonado las sospechas de la juez Beatriz Biedma de posibles irregularidades en la incorporación del hermano de Pedro Sánchez al área de Cultura de la institución. Según fuentes jurídicas, preguntados durante su comparecencia como testigos por la "apariencia de legalidad" en la creación del puesto, han hecho hincapié en que, en calidad de secretarios e interventor, "solo controlaban la legalidad formal" del procedimiento, pero no "la realidad subyacente".

Ante la instructora han comparecido como testigos José María Cumbres y Enrique Pedrero, los dos secretarios generales de la Diputación en 2017 y 2022, cuando se creó el puesto de coordinador de conservatorios que se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno y cuando se modificó pasando a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, respectivamente. Además, también ha testificado quien en ambas fechas era el interventor de la institución, Ángel Carlos Díaz Mancha.

Durante el interrogatorio, las acusaciones populares, representadas por el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, han apuntado incluso a la posible intervención en el procedimiento del delegado de Gobierno en Extremadura.

Respecto al informe que avaló la legalidad del proceso de adjudicación de la plaza de coordinador de conservatorios, el entonces secretario general de la Diputación ha sido preguntado expresamente por el letrado de la acusación popular si ese dictamen se refiere únicamente "al control de legalidad formal". "Obviamente", ha respondido. "No se entra por tanto en la intención de darlo a alguien", ha insistido. "Fundamentalmente. Lleva usted toda la razón", ha insistido.

Dudas sobre la contratación de Carrero

Según esas mismas fuentes, los testigos también han admitido que la provisión de la plaza adjudicada al exasesor de Moncloa Luis Carrero -que en enero del pasado año se incorporó a la Diputación como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas- no fue realizada correctamente "en tiempo y forma".

De hecho, la investigación ha puesto de relieve que David Sánchez -a quien Carrero se refería como "hermanito"- ya daba por hecha su incorporación a finales de octubre de 2023, tres semanas antes de que se convocase la plaza. Una plaza que se le adjudicó finalmente en diciembre de ese mismo año de manera exprés: fue el único que fue seleccionado de la lista de aspirantes y la entrevista personal y su exposición de la memoria apenas duró 45 minutos, como señaló en un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y eso pese a que, según han puesto de manifiesto las testificales, apuntan fuentes presentes en las declaraciones, "los compromisos y acuerdos económicos transfronterizos con Portugal no eran frecuentes" en la Diputación.

Informes sobre su actividad fechados a mano

Las comparecencias de los tres testigos se producen después de que, desde la Diputación, el responsable del área de Cultura, Manuel Candalija, admitiese desconocer la fecha de los informes anuales remitidos al juzgado por David Sánchez para justificar sobre su trabajo, que firmó y fechó a mano. Según explicó Candalija, también imputado en este procedimiento, recibió esos documentos "en formato papel" el pasado 3 de febrero, apenas 48 horas antes de que el hermano de Pedro Sánchez anunciara su dimisión.

Biedma trata de esclarecer si Sánchez elaboró esas memorias de su actividad laboral como jefe de la Oficina de Artes Escénicas después de que reclamárselas por vía judicial, pues tanto la firma a mano como, sobre todo, el hecho de que la fecha conste anotada manualmente -sin rastro de firma digital- impide comprobar cuándo fueron realizados y aportados a la Diputación realmente para justificar su quehacer profesional anual.

Pero la Diputación trasladó a la magistrada por escrito que no sabe por qué David Sánchez optó por firmar y sellar esos documentos de forma manuscrita "en lugar de digitalmente", aunque precisó que en otras ocasiones también ha hecho lo mismo. Por lo tanto, la institución admitía que no es posible saber cuándo se elaboraron ni la fecha en que se recibieron porque "los informes no fueron enviados a este área por medios telemáticos en los que quedara constancia de su fecha de emisión y/o recepción, haciéndose llegar a este director de área en formato papel el pasado 3 de febrero".

Tras esta evasiva respuesta, Biedma optó por reclamar al letrado del Gabinete de Asuntos Jurídicos de la Diputación de Badajoz que aclarase si esas memorias estaban "ya registradas en el Área de Cultura desde las fechas que constan en las mismas, y por lo tanto archivadas y formando parte de algún expediente oficial, o si fueron entregadas todas ellas" el pasado 3 de febrero. Y en este caso, le instó a especificar "por quién se hicieron llegar" a manos de Candalija.

En la documentación enviada al juzgado por David Azagra -nombre artístico de David Sánchez- además de esas memorias anuales el hermano del presidente del Gobierno adjuntó otra memoria, la del primer trimestre de 2025, también fechada a mano el 3 de febrero pasado.