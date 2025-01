Un alto cargo que participó en el proceso de selección de David Sánchez: "No sabía que era el hermano de Pedro Sánchez"

El director del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija -que participó en el proceso de adjudicación de la plaza de coordinador de conservatorios en 2017 a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno-, ha asegurado hoy en su declaración como investigado -según fuentes jurídicas- que en el proceso de selección (en el que se impuso a otros diez candidatos) "no sabía" que David Sánchez "era hermano de Pedro Sánchez" hasta después de la entrevista personal al candidato. La magistrada Beatriz Biedma le ha preguntó entonces si no lo dedujo al ver sus apellidos y el investigado ha señalado que como leyó "David Sánchez" no se le ocurrió, momento en que la instructora le ha apuntado que se identificaba como Sánchez Pérez-Castejón. "No lo sabía", replicó.

En esa misma línea, Emilia Parejo, exdirectora de Cultura y actual coordinadora del Área de Igualdad, ha afirmado que cuando lo conoció se lo presentaron como David Azagra, alter ego artístico del hermano de Pedro Sánchez.

En cuanto a Candalija, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz le ha preguntado: "¿Es normal que no tenga despacho?". "Tiene una mesa", ha contestado el imputado, quien según fuentes presentes en su declaración se ha mostrado visiblemente nervioso. "Son sistemas abiertos donde metes tu código y se activa tu sistema. El trabajo es con el portátil, no con un ordenador fijo", ha explicado.

Bieda -que ha mostrado su extrañeza por el hecho de que solo un día antes de que, en octubre de 2022, se elaborara la ficha técnica del nuevo puesto de trabajo como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, recibiese el visto bueno de la mesa de negociación.

Y en cuanto a lo llamativo que resulta que los directores de los conservatorios que coordina no hayan cruzado correos electrónicos con David Sánchez desde hace meses, el investigado aseguró: "Yo tampoco tengo correos con ellas".

Candalija ha explicado -según esas mismas fuentes- que desde el otoño de 2016 se decidió crear el puesto de coordinador de conservatorios -que finalmente se adjudicaría a David Sánchez en julio de 2017 frente a otros diez candidatos-. Fue la entonces responsable del área de Cultura, Elisa Moriano, aseguró, la primera persona que puso sobre la mesa la necesidad de un coordinador (que ninguno de los dos directores de los conservatorios había reclamado).

La juez Beatriz Biedma le ha preguntado por qué se tramitó ese proceso para cubrir la plaza de nueva creación por el procedimiento "de urgencia". "Es una coletilla", señaló el investigado. La instructora mostró entonces su extrañeza por el hecho de que no se eligiese a una persona "especializada en conservatorios", pero Candalija replicó que lo que se buscaba era un "gestor cultural".

Respecto a la entrevista a David Sánchez, explicó que el hermano de Pedro Sánchez -quien en su declaración judicial no fue capaz de precisar dónde se ubica la Oficina de Artes Escénicas que dirige- "hizo una exposición del proyecto y presentó un proyecto operístico vinculado al conservatorio" y que señaló, por ejemplo, que había "un margen de mejora" en la "visibilidad de los cuartetos de cuerda".

Candalija defendió el proceso de selección de David Sánchez -a quien la juez de Badajoz investiga, al igual que al presidente de la Diputación, el líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, por tráfico de influencias, entre otros delitos- e insistió en que le dieron el puesto "a la persona con más puntos en la entrevista".

De hecho, ha llegado a comentar que al hermano de Pedro Sánchez el proyecto de Ópera Joven "se le fue de las manos", aunque luego ha precisado a preguntas de su abogado que lo ha dicho en el sentido de que ese proyecto "no era ni imaginable" en la Diputación de Badajoz.

Candalija ha defendido las cualidades profesionales de David Azagra, nombre artístico de David Sánchez, a quien ha calificado de "muy perspicaz", aludiendo a que vive "en su mundo artístico musical". En todo caso, ha defendido que sí que lleva a cabo las tareas para las que fue contratado (a diferencia de las dudas que plantearon sobre su labor de coordinación las directoras de conservatorio, dado que incluso una de ellas admitió no haber tenido una reunión laboral con él "desde antes del confinamiento).

También Emilia Parejo, coordinadora de Igualdad, ha defendido el trabajo de David Sánchez en la Diputación. "David trabaja mucho", ha insistido la alto cargo de la Administración socialista. "Una vez a la semana seguro que venía a mi despacho"

Además, han declarado, también en calidad de investigados, el exdiputado socialista de Cultura Francisco Martos y el responsable de Gestión Administrativa, y exresponsable del Servicio de Recursos Humanos, Félix González.