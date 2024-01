Jaume Asens se da de baja de Podemos y agrava la crisis del partido

Su distancia con Podemos era evidente desde hace meses. En medio de la batalla por el poder en la izquierda alternativa al PSOE en la construcción de la coalición Sumar para las elecciones generales del 23J, Jaume Asens anunció su retirada de la política activa y renunció de hecho a ir en las listas electorales. Todo en medio de la propia lucha entre Podemos y Sumar por la inclusión de Irene Montero en las mismas listas. Él, junto al líder de IU, Alberto Garzón, abrieron el camino a la número dos de Podemos para que tomara el mismo camino.

Desde entonces, Jaume Asens ha actuado como interlocutor de Yolanda Díaz con el sector independentistas y llegó a liderar el grupo de trabajo que preparó una propuesta de ley de amnistía con expertos. Su apoyo a Sumar ha caracterizado sus pasos. Era, aun así, miembro de Podemos en la Ejecutiva, aunque hace mucho tiempo que no participa de manera activa como tal.

Justo este martes, el expolítico ha decidido romper el carnet morado que todavía conservaba para evidenciar la desconexión total con Podemos. En una entrevista en la 2, ha anunciado su decisión. Asegura que ya no conoce el partido del que fue fundador. "Ahora mismo no reconozco el Podemos que hay actualmente", ha confesado. "Lo vivo como una especie de duelo, para mí es como una ruptura dolorosa porque ahí está una parte de mi vida, la que me ha configurado políticamente, porque, efectivamente, fui uno de los fundadores de Podemos, pero ahora mismo no reconozco el Podemos que hay actualmente", ha confesado.

Según el exlíder de los comunes, el partido de Ione Belarra ha perdido el "espíritu transversal" que vivía del 15M. Ahora, ve en Suma esa identidad. "Veo un Podemos mucho más cerrado, menos abierto, menos poroso, menos transversal, más sectario", ha asegurado.