El juez encargado del "caso Errejón" pedirá el lunes al Congreso que certifique que Errejón ya no es diputado

El "caso Errejón" ya está en marcha, una vez que se ha registrado la primera denuncia ante los juzgados. Hasta ahora, todo eran testimonios que, sin embargo, carecían de recorrido judicial. Este jueves, la actriz Elisa Mouliaá se dirigió a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional, para denunciar al ya exdiputado Íñigo Errejón, al que acusó de cometer un posible delito sexual en 2021. Confirmó que no consintió el acto sexual y que se quedó paralizada. "Me empujó sobre la cama y sacó su miembro", dijo.

Su denuncia se produce tras una cascada de testimonios antiguos que ha dado a conocer la periodista Cristina Fallarás con los que revela posibles casos de acoso machista por parte del ya exdiputado de Sumar. Hasta ahora, solo hay una denuncia firme, mientras que sobre su figura se acumulan acusaciones por "maltrato psicológico" o por realizar "prácticas humillantes".

Una denuncia que ya ha sido remitida a los Juzgados de Plaza Castilla por parte de la Brigada de Policía Judicial. Ésta ha recaído en el reparto ordinario en el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid. El instructor será el juez Adolfo Carretero. Instruirá la causa contra Íñigo Errejón y este mismo lunes pedirá al Congreso de los Diputados que certifique que Íñigo Errejón ya no ostenta la condición de diputado y, por tanto, no es aforado. El ex número dos de Yolanda Díaz perdió tales condiciones esta misma noche después de haber presentado su renuncia al escaño durante la tarde del jueves.

Precisamente, el magistrado que ahora será el encargado del "caso Errejón" es el mismo que llevó la instrucción del "caso Mascarillas". sobre las comisiones que supuestamente se llevaron Alberto Luceño y Luis Medina por la compraventa de material santiario al Ayuntamiento de Madrid en los momentos más duros de la pandemia. El juicio todavía no se ha celebrado.