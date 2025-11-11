Un juez investiga a Cruz Roja por abandonar a una voluntaria gravemente herida

Un Juzgado de Instrucción investiga a Cruz Roja por delito de lesiones y omisión de deber de socorro por presuntamente haber dejado a su suerte a una voluntaria durante uno de sus eventos públicos.

El juez ha admitido a trámite la querella presentada por la supuesta víctima, a la que representa el despacho Durán y Durán. En la acción penal, exponía que la voluntaria sufrió un grave accidente mientras participaba en una atracción o actividad controlada por el personal de la organización.

El incidente -según ella- le provocó lesiones física de extrema gravedad y secuelas que hoy en día sigue padeciendo. A pesar de la evidente emergencia sanitaria, la mujer asegura que habría quedado desatendida, sin que se le prestase asistencia médica, ni se activasen los protocolos de atención sanitaria o se le derivase con urgencia a un centro hospitalario.

En el auto de admisión, el magistrado imputa a Cruz Roja y ordena como diligencias la entrega por parte de la entidad de una serie de documentación interna, la toma de declaración de los responsable del operativo desplegado para la actividad, así como el interrogatorio de una serie de testigos directos del accidente.

*Estamos ampliando*