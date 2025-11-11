Quién es Juan Francisco Pérez Llorca, el candidato del PP para suceder a Mazón

La dimisión de Mazón ha puesto patas arriba el tablero político valenciano. Los últimos días, las quinielas sobre el que será su sucesor en Valencia se han disparado, todos quieren saber quién cogerá el relevo del político al frente de la Generalitat y uno de los nombres más repetidos ha sido el de Juan Francisco Pérez Llorca. Sin embargo, él mismo aclaró a la prensa que por el momento no había recibido ninguna noticia sobre que fuese el elegido de los 'populares', pero el misterio ha durado poco.

En la mañana de este martes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con Pérez Llorca y ha despejado las dudas. El gallego ha elegido al secretario general del PP valenciano como candidato para suceder a Mazón, pero su nombramiento dependerá del apoyo de Vox, que aseguró que no haría ninguna declaración sin tener el nombre del candidato primero.

Alcalde de Finestrat y una figura clave en el PP

Juan Francisco Pérez Llorca(Finestrat, 1976) es alcalde de su municipio natal, Finestrat (Alicante), desde 2015, cargo que ha revalidado con amplias mayorías absolutas. Su carrera comenzó en la política local, donde se labró una reputación de gestor pragmático y cercano, impulsando proyectos de desarrollo urbano, atracción de inversión y mejora de servicios públicos.



Su éxito municipal le abrió las puertas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, donde ha escalado posiciones hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la organización.

En agosto de 2023, sucedió a María José Catalá como secretario general del PP valenciano, un movimiento que consolidó su peso interno y su complicidad con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Actualmente, ejerce también como portavoz del grupo popular en Las Cortes valencianas, lo que lo sitúa en el centro de la estrategia parlamentaria del partido.

Su amistad con Mazón

Pérez Llorca es considerado uno de los hombres de máxima confianza de Carlos Mazón.

Ambos comparten origen alicantino (Mazón de Alicante capital y Pérez Llorca de Finestrat) y trayectoria paralela dentro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).

Cuando Mazón fue elegido presidente del PPCV en 2021, Pérez Llorca ya era uno de sus principales apoyos internos, participando activamente en la reestructuración del partido tras los años de oposición.