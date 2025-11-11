Vox se decanta por Óscar Fernández como el candidato para las elecciones de Extremadura

Se acabó el misterio. El Comité Ejecutivo de Vox que ha contado con la participación de las primeras espadas de la formación se ha decantado por el presidente en Cáceres y portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, como el candidato que para las elecciones en el territorio el próximo 21 de diciembre.

El honor de comunicar la decisión ha sido para el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha sido el último en tomar la palabra, después de la portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán y como es habitual de José Antonio Fuster.

