Vox se decanta por Óscar Fernández como el candidato para las elecciones de Extremadura

La formación liderada por Santiago Abascal ha comunicado su decisión después de varias semanas de silencio

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en el registro de la enmienda de totalidad de su grupo a los Presupuestos de la comunidad para 2026 REMITIDA / HANDOUT por VOX Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/10/2025
El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en el registro de la enmienda de totalidad de su grupo a los Presupuestos de la comunidad para 2026VOXEuropa Press
Luis Miguel Serrano Montero
Creada:
Última actualización:

Se acabó el misterio. El Comité Ejecutivo de Vox que ha contado con la participación de las primeras espadas de la formación se ha decantado por el presidente en Cáceres y portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, como el candidato que para las elecciones en el territorio el próximo 21 de diciembre.

El honor de comunicar la decisión ha sido para el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha sido el último en tomar la palabra, después de la portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán y como es habitual de José Antonio Fuster.

(Noticia en ampliación)

