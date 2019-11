Las expertas analizan a las cinco mujeres del debate de esta noche

«Me van a permitir que haga referencia a la foto de este debate con cinco candidatos y ninguna mujer presente». Con estas palabras la periodista Ana Blanco, que moderó el debate el pasado lunes, criticó que entre los cinco principales partidos no hubiese una sola mujer. En España la lista de mujeres ministras, secretarías de Estado y consejeras en autonomías es larga. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los principales partidos ha optado por presentar una candidata a la presidencia. María Jesús Montero (PSOE), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox) protagonizan el último duelo dialéctico antes de las elecciones hoy en La Sexta.

VERÓNICA FUMANAL

Presidente de la Asociación Comunicación Política (Acop)

Las primarias penalizan

En el debate las participantes demostrarán que el nivel de las mujeres en la política española es altísimo, y en muchas ocasiones, superior al de los varones. En mi opinión, si aún no hay candidatas a la Presidencia que sean mujeres es porque las primarias de los partidos son perniciosas y penalizan la moderación. Lo hemos visto con Soraya Sáenz de Santamaría, Susana Díaz, Carme Chacón o Hillary Clinton. Sobre las debilidades y fortalezas de las candidatas destacaría de María Jesús Montero su carisma y su liderazgo innato. Es una mujer que tiene mucha fuerza y retórica, que ha deslumbrado a parte de la política madrileña, sobre todo tras aquel debate de presupuestos que defendió ella sola. De igual manera que le pasó a Pedro Sánchez durante el debate del pasado lunes, estoy convencida de que Unidas Podemos le va a atacar con los pactos y la coalición, mientras que la derecha le preguntará si va pactar con los indepen-dentistas. El punto fuerte de Ana Pastor es la fuerza de la institucionalidad. Es una autoridad en la política española y con muy buena valoración, independientemente del espectro ideológico. Se le ve como una mujer moderada y sensata. Sobre Inés Arrimadas hay que destacar que tiene la pátina de haber ganado a los independentistas en Cataluña. Ese logró fue histórico. Es una medalla que siempre va a tener. Su principal debilidad es el estado de descomposición de su partido. Tendrá que luchar contracorriente contra la demoscópica. La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, combina juventud con fuerza. Es un política que retóricamente es muy buena con mucha fuerza y una energía especial a la hora de defender con mucha vehemencia sus posicionamiento. Yo creo que su principal debilidad es que no ha aprendido a modular el tono como Pablo Iglesias. Sobre Rocío Monasterio destacaría que proyecta solidez y seriedad, dos cualidades que para un partido de derechas son importantes. Su debilidad es toda la polémica del loft que ha puesto en duda su profesionalidad y deontología.

LAURA REYERO

Experta en marketing político en la escuela de negocios ESCP Europe

Igual de preparadas

Hay muchas mujeres políticas que han demostrado sobradamente su capacidad de liderazgo y de gestión. La lista de mujeres ministras, secretarías de Estado y consejeras en autonomías es interminable, sin olvidar a mujeres que han sido alcaldesas de todo tipo de municipio. Por lo que no podemos afirmar que no haya mujeres preparadas para ser candidatas a la Presidencia. Hablar de falta de preparación sería injusto y falso. Por lo que solo cabe una respuesta, a los candidatos a la presidencia los eligen las élites de los partidos que están formadas en su mayoría por hombres y se eligen entre ellos, incluso en los partidos con primarias. El problema es que no parece que este tema sea importante, ya que está normalizado, que los candidatos sean hombres, y no solo en España, sino en todo el mundo, y de vez en cuando hay una mujer (Hillary Clinton, Margaret Thatcher, Mette Frederiksen) lo que hace que se piense que si una mujer quiere puede llegar a ser candidata o incluso Presidenta. No hay ningura característica que diferencia a una mujer líder. Trabajamos igual, no somos ni más listas ni más tontas, ni más vagas ni más trabajadoras. Quizás seamos más eficientes ya que además del trabajo tenemos más responsabilidades familiares que ellos, por lo que tenemos que organizarnos mejor. Las diferencias que pueda haber no tienen que ver con el género. Igualmente, si lo llevamos al terreno de la imagen y el marketing, es difícil generalizar la imagen de una candidata. Son diferentes Cospedal y Sáenz de Santamaría o Susana Díaz y Elena Salgado. Si me voy a nuevos partidos, la imagen que proyecta Montero, no tiene nada que ver con la de Monasterio (las dos son madres jóvenes, trabajadoras y con maridos o compañeros que militan en los mismos partidos que ellas). La candidata no tiene rasgos comunes por ser mujer. Lo que les diferencia es que representan al 50% de los votantes, y eso, «per se», es importante.