El "hasta luego" de Marta Lois: rosas, llantos, aplausos y... ahora llega Errejón

No dejes que una despedida te haga perder una oportunidad para hacer campaña. Eso es lo que ha debido pensar la ya exportavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, que este martes se despedía rumbo a Galicia, donde dará la batalla por la Xunta. Aquellos que esperaban una aparición estelar de Íñigo Errejón, como nuevo portavoz de la formación que lidera Yolanda Díaz, se han quedado con las ganas. Sentado en primera fila ha asistido como un buen alumno a la comparecencia de su compañera y se ha limitado a aplaudir sonriente al final, sin robar el protagonismo a quien hoy lo requería.

Y es que la candidata de Sumar para las elecciones gallegas del 18 de febrero llegaba, arropada por su equipo, con un nudo en la garganta... "¡Qué seriedad!", acertaba a decir al inicio de su discurso. Sí, discurso porque más que una despedida lo que Marta Lois ha hecho es un acto de campaña en toda regla. Y es que, a su juicio, lo "razonable" en su última aparición como portavoz era "hacer balance y mirar al futuro". Pues dicho y hecho.

Tras una oleada de agradecimientos, la hasta ahora portavoz de Sumar ha comenzado: "Dijeron que era imposible que formáramos una fuerza política clave y decisiva para revalidar el Gobierno de coalición, un gobierno progresista, y lo logramos. Dijeron que no iba a ser posible el acuerdo de investidura, y lo logramos". En este punto, Lois ha sacado pecho para presumir de los cinco ministerios, dirigidos por Sumar, y de lo que para ella es muy importante, que en el Congreso se hablen las lenguas cooficiales, cuyo mérito también se ha atribuido. Pasando de puntillas, eso sí, por la ley de amnistía que se vota este martes en el Congreso.

Así ha allanado Lois el camino para hablar de lo que de verdad importa a estas alturas, que es candidata a la Xunta de Galicia. Con apenas voz, cortada por los nervios seguro, Marta Lois da este paso adelante porque "Sumar es una esperanza intacta" y una "determinación política para ir más lejos... mucho más allá". Pero por si a alguien no lo quedó claro, ha profundizado: "Mi decisión tiene que ver con que a veces uno tiene que salir de su casa, para defender su país y ahora toca volver". Y en esa vuelta, la candidata de Sumar va a poner todo su esfuerzo, toda su ilusión, toda su entrega y todo su compromiso político para que haya un cambio en Galicia y Sumar sea "esa fuerza decisiva en ese cambio histórico que el 18 de febrero vamos a poder disfrutar".

Pero también ha tenido palabras para aquellos que han criticado duramente a Sumar, sin entrar en los rifirrafes con Podemos. "Me voy con la tranquilidad de dejar un grupo parlamentario excepcional, tanto del punto de vista político como humano". Pero ha sido breve, ya que que enseguida ha cargado contra el "señor Feijóo" y su investidura falsa, hay que recordar que el líder del PP escenifica a la perfección lo que es la Xunta de Galicia a la que ella aspira. Y no podía faltar su crítica a la "farsa y la manipulación del señor Rueda" ante la crisis de los pélets o la "farsa ante las políticas en blancno y negro del Partido Popular".

"Al PP de Feijóo le dijimos que no en el Parlamento y le vamos a decir que no el próximo 18 de febrero en Galicia", ha reiterado. El salario mínimo, la reducción d ela jornada laboral, lucha contra la censura y las agresiones machistas, la renta universal y rebaja de las listas de espera en la Sanidad pública, una renta para los jóvenes en Galicia, una consejería de Igualdad.... la candidata de Sumar ha enumerado todas las medidas que quiere llevar a cabo si es elegida, ante el "nerviosismo" del PP ante las encuestas, aunque los de Yolanda Díaz no salen muy bien parados tampoco. Y aquí un dardo a Podemos: "Yo no me confundo de adversario político, sé que mi adversario político es el PP".

Lois concluye con su lema de campaña: "Si Sumar entra, Rueda sale" y llegan los aplausos, compañeros en pie, algunos lloros, los justos para continuar y un ramo de rosas rojas y blancas. Y un mensaje final de Lois: "¡Vamos, vamos!"... mientras llega Errejón.