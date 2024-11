Mañueco: "Condeno todo tipo de violencia"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido esta mañana a las preguntas de los periodistas Santiago González, director general de Antena 3 Noticias; Julián Cabrera, director de Informativos de Onda Cero; Ángela Vera, periodista de La Sexta y Carmen Morodo, adjunta al director de LA RAZÓN.

Santiago González Director General de Antena 3 Noticias

¿Cree que va haber alguna consecuencia política después de la gestión de esta crisis?

Lo que estamos viviendo es una emergencia nacional. Todos los expertos están insistiendo en que estamos viviendo probablemente la mayor catástrofe en el ámbito climatológico y natural de nuestra historia. Yo he hecho hincapié en la necesidad de hacer una reflexión, una reflexión muy profunda, dejando los colores políticos a un lado porque, sin duda, la respuesta tenía que haber llegado de otra manera. Tendríamos que haber actuado todos de otra manera. No me corresponde a mí decir lo que tiene que ocurrir.

¿Cree que de verdad ha habido una respuesta adecuada del Estado. ¿cómo les explicamos a los ciudadanos lo que ha pasado? ¿Estamos ante el mejor funcionamiento posible de la administración, de las autonomías, del Estado?

Ahora, lo importante es restablecer los servicios públicos. Esta mañana escuchaba que ya había autobús, una cosa tan sencilla y cotidiana. Estamos viendo, por lo tanto, una situación calamitosa y tenemos que mejorar en el futuro porque la naturaleza nos va a sorprender con muchas pruebas para que la respuesta sea ser mejor y más eficaz. Más allá de eso, las cuestiones políticas no es el momento ahora. No quiero tierra balones fuera, creo que llegará el momento. Pido que nunca nadie tenga que vivir una situación como la que se está viviendo en este momento. Yo me pongo en la piel de mi amigo Carlos Mazón, el presidente autonómico, sé lo que estará sufriendo, sé lo que está sufriendo la gente, lo hemos visto. Ha sido una situación dramática y de auténtica tragedia. Hay que volcarse en recuperar la normalidad cuanto antes y empezar a trabajar en la reconstrucción lo antes posible. Desde Castilla y León, ponemos a disposición nuestra solidaridad

Julián Cabrera Director de Informativos de Onda Cero

En esta tragedia ha habido errores de protocolo en un inicio. Ha habido también falta de coordinación entre administraciones ¿qué se puede haber para restablecer la imagen del Estado, que ha quedado tocada y también del sistema autonómico?

El sistema autonómico permite acercar la gestión eficaz de los servicio públicos cotidianos a los ciudadanos. Tener una gestión más eficaz y más cercana de los hospitales, de la atención primaria, de las universidades, de la educación, de los servicios sociales, de la gestión de las viviendas. Cuando nos encontramos en una situación de emergencia nacional, como es esto. Estamos hablando de la mayor catástrofe natural que se ha vivido se requiere el esfuerzo y la coordinación de todos desde el primer momento. Todos tienen que aportar. Hay que trabajar con firmeza. Y ya habrá momento para analizar detenidamente qué se tenía que haber hecho mejor, cómo se tenía que haber comportado una administración y no otra. Yo creo que no es un problema del estado de las autonomías. Tenemos que mejorar la coordinación y eficacia de cara al futuro

¿Qué le va a decir al Presidente del Gobierno en su próxima reunión sobre el sistema de financiación?

Le voy a decir que la financiación autonómica habla de solidaridad. La financiación autonómica es la máxima expresión de la solidaridad entre comunidades. La financiación autonómica es que vivas donde vivas tengas servicios públicos: sanidad, educación y servicios sociales homologables. Y lo que le voy a decir es que eso se tiene que hablar en los órganos multilaterales: en la conferencia de presidentes y en el Consejo de Política Fiscal. No en ningún otro sitio, no en despachos sin transparencia. Hay que hablar con luz y taquígrafos. Y eso es lo que he venido reiterando en mi presidencia.

Ángela Vera Periodista de La Sexta

Hemos hablado de los incidentes que vimos en Paiporta con los Reyes, con el Presidente del Gobierno y también con el Presidente Autonómico, Carlos Mazón. Más allá de la rabia que vimos en los vecinos, ¿usted condena la violencia? Porque también vimos actos violentos porque el PSOE está apuntando al PP por esa falta de condena pública.

Yo condeno todo tipo de violencia. Hablo no como presidente sino como ciudadano, como militante del PP. Cuando hemos sufrido esa violencia en nuestras propias carnes o en nuestras sedes en otros momentos, lo hemos dicho. Condeno todo tipo de violencia contra el Presidente del Gobierno o quién sea. La violencia no puede ser el cauce para expresar la acción, la rabia, el cabreo o el dolor que se está viviendo en estos momento en Valencia. Lo condeno tajantemente. Lo que creo que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas es condenar la violencia contra todos.

Piensa que el presidente del gobierno debió decretar antes el estado de alarma para, por ejemplo, poder llevar más militares sin que Mazón lo pidiese...

Lo decía antes. Estamos ante una situación de emergencia nacional. Y ante una situación de emergencia nacional quien tiene que estar es el gobierno de España. Creo que llegará el momento en el que hagamos esa reflexión con frialdad y que lo hagan también los expertos en gestión de catástrofes. Tenemos que salir de esta crisis reforzado como país pero pidiendo el refuerzo del Estado y tenemos que reiterar y pedir reforzar las estructuras ante la gestión de catástrofes. Cuando la naturaleza se pone así es incontrolable y. sobre todo escuchar a quiénes tienen experiencia

Carmen Morodo Adjunta al Director de LA RAZÓN

Aquí en Madrid, estamos enzarzados en la polarización. Ayer vimos que la polarización puede agravar el sufrimiento y agravar el dolor porque se traduce en mala gestión. ¿No sería conveniente que en cualquier situación como esta no se tuviese que abrir el debate sobre quién pide qué sino que el cargo único recaiga sobre el Gobierno, Defensa o Interior en coordinación con la comunidad? ¿Nos hemos pasado a la descentralización en algunas cuestiones?

Yo creo que no es un problema que nos hayamos pasado con la descentralización. Yo creo que lo hay que hacer es reforzar las estructuras del Estado. La UME fue una buena decisión y lo que necesitamos es reforzar todos, tener una conciencia. En primer lugar tener conciencia y escuchar a alertas y las administraciones públicas, las primeras. No creo en la polarización, no creo en la confrontación. Desde mi responsabilidad pública siempre he buscado el entendimiento, incluso cuando tenía mayoría absoluta. Es lo que he aprendido, personal y políticamente, el entendimiento. Y, por otro lado, no quiero descargar en decisiones técnicas. Quien tiene que estar al frente de todos los operativos son responsables políticos en función de la gravedad de la situación: presidente o consejero, presidente o gobierno o ministro del Interior, que es el responsable cuando se decreta el nivel 3 o superar la responsabilidad autonómica. Ese nivel 3 lo puede solicitar el gobierno autonómico pero también lo puede decretar el gobierno de España. Y yo eso lo he vivido.

Hay que buscar el entendimiento y en situaciones de catástrofes no debe haber confrontación política. En Castilla León cuando hemos necesitado ayudar en una catástrofe, la hemos solicitado. Esa debe ser una conclusión que debemos sacar todos. Sacar fuera de la confrontación en la catástrofe porque le puede suceder a cualquiera. En la gestión de los incendios este verano, le dije al presidente un día después, hay que sacar esto de la confrontación porque te puede pasar a ti, unos días después había un tren parado en un incendio en Valencia. Tenemos que pensar en la gente y no en nuestra supervivencia como políticos. Y, sobre todo, todo tiene solución menos la vida, la vida no vuelve. Estaremos con las personas de Valencia en la reconstrucción cueste lo que cueste. Y tiene que estar el Estado junto con la Generalitat Valenciana y ahí estaremos todas las comunidades autónomas para que recuperen su vida. Y lo conseguiremos.