Marlaska asciende a un coronel señalado por un escándalo en un puticlub

El coronel de la Guardia Civil en Cantabria Antonio Orantes ha sido ascendido a general de brigada en una orden firmada por el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. Este mando abrió una investigación tras una denuncia de una supuesta extorsión de uno de sus hombre a una prostituta en el club de alterne New Borgia. Fue hasta denunciado por una asociación del Instituto Armado pero el caso quedó archivado, según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El ascenso de este coronel se concretó en el orden del día del Consejo de Ministros del 26 de agosto y desde ese momento ya es general de brigada de la Guardia Civil. Este alto cargo lleva desde el 2022 en el foco de las sospechas de una compleja investigación que, por el momento, ha arrojado más luces que sombras.

Para entender el escándalo del club de alterne hay que remontarse a los meses de noviembre y diciembre de 2022. El episodio violento ocurrió en el interior de las instalaciones del establecimiento, que tiene el nombre de "New Borgia" y estaba ubicado en la localidad de Heras (Cantabria).

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil investigó la denuncia de una de las prostitutas que supuestamente había sido extorsionada por un agente del Instituto Armado. Los instructores entrevistaron a la víctima que facilitó una descripción: un varón de unos 45 a 50 años, calvo, con acento español que se identificó con una tarjeta de color verde con la inscripción Guardia Civil.

La extorsión a la prostituta

Así, en las pesquisas se tomó declaración de tres mujeres que trabajaban en el club de alterne, según el atestado al que ha tenido acceso LA RAZÓN. La denuncia explicaba que este funcionario exigió recuperar 50 euros por el servicio de una de las chicas. Un guardia civil que, de la misma manera, también arremetió contra la recepcionista del club de alterne.

"Los datos objetivos obtenidos durante el transcurso de la investigación y plasmados en los diferentes atestados policiales confeccionados al efecto, determinan la imposibilidad material de logar la identificación del presunto autor de los hechos, así como tampoco concluyen su pertenencia al Cuerpo de la Guardia Civil", determinaron los agentes. Sin embargo, durante el transcurso de 2023, hubo informaciones que señalaron a efectivos de la Agrupación de Tráfico de Cantabria.

Los investigadores de la Policía Judicial también recibieron correos anónimos y críticas en medios digitales por su labor. Una cuestión que llegaron a plasmar en el atestado. "Resulta significativo el notable volumen de publicaciones editadas en diferentes diarios digitales, tendentes en última instancia, a diseminar el descrédito de los agentes responsables de la instrucción policial", añade.

A pesar de ello, la Unión de Oficiales siguió con la batalla y denunció que las pesquisas se realizaron bajo la dirección de este coronel que ahora ha sido ascendido por Marlaska. Se personaron como acusación popular en el juzgado. Pidieron en varios escritos la realización de pruebas para intentar identificar al guardia civil que presuntamente extorsionó a la prostituta.

La información reservada del prostíbulo

Las fuentes consultadas por este medio critican la actuación de Orantes ya que sus subordinados no actuaron con celeridad para esclarecer los hechos. Esta asociación denunció al coronel por la posible omisión del deber de perseguir delitos. "Los hechos en ella contenidos no revisten caracteres de infracción penal", afirma el auto al que ha tenido acceso este medio.

La denuncia de esta asociación de la Guardia Civil apuntaba que este coronel maniobró para que la información reservara cayera en manos de un comandante que tenía un destino en Madrid. Su cometido en ese momento era el Estado Mayor pero el recién ascendido por Marlaska solicitó a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que fuera a Santander en comisión de servicio para investigar este asunto.

Así, tres años después del escándalo en el prostíbulo, se abrió un expediente disciplinario a solo una parte de los agentes de la guardia civil que estuvieron esa noche en el club de alterne. La identidad del funcionario que presuntamente extorsionó a la prostituta es todavía un misterio. De forma paralela, el jefe de este grupo ya ha sido ascendido por Marlaska a general de brigada y espera saber aún cuál va a ser su cometido en este escalafón.