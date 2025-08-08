Marlaska destina 532.000 euros a labores de jardinería mientras que los agentes de paisano pagan su indumentaria

El Ministerio del Interior ha aprobado una nueva partida presupuestaria con la que destinará más de 532.000 euros para mantener las zonas verdes del centro de adiestramiento de Mingorrubio con un servicio de jardinería operativo de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día.

En este sentido, el mantenimiento durará 36 meses y estará enfocado en el cuidado de los diferentes elementos naturales que componen el cuartel de la Benemérita, ya que según las palabras de Interior, nuevos descuidos de la zona "podrían llevar a un aumento de costes en el futuro", lo que mermaría el presupuesto destinado a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sin olvidar su línea de gastos, la empresa que realice las reparaciones se tendrá que acomodar a las directrices del Gobierno y priorizar el uso de material ecológico certificado y de eficiencia contrastada que cuide la salud de las personas, animales y plantas.

Sin financiación para la indumentaria de paisano

La apuesta de Interior contrasta con las deficiencias materiales que sufre la Guardia Civil desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska. Además de las condiciones que sufren varios miembros de la unidad que custodian a Pedro Sánchez los miembros de la Guardia Civil tienen que invertir en su indumentaria de paisano.

Esta situación ha llevado a la asociación Independiente de la Guardia Civil a presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha sido admitida a trámite.

Con la demanda buscan emular a las autoridades policiales que han obtenido la financiación de su indumentaria de paisano. Los agentes de la Policía Nacional recibirán 153,84 euros al año que será destinado para los profesionales que realizan su función vestidos de paisanos. En el caso de que entre antes de finalizar el año, la indemnización incluirá los gastos de este año.