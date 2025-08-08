Guardias civiles alzan la voz para pedir la dotación urgente de esta prenda de ropa

Una demanda clara y justificada. Una prenda de ropa que tienen que recibir de forma urgente los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha levantado la voz ya que sin esta dotación se pueden producir confusiones a la hora de realizar sus intervenciones los agentes del Instituto Armado.

Esta entidad afirma que la seguridad, la identificación funcional y la imagen profesional de la Guardia Civil no pueden quedar relegadas por la "desidia logística". De esta forma, han solicitado a la Dirección General que atienda esta petición para cumplir con la normativa vigente con la consiguiente mejora de la eficacia y el reconocimiento del trabajo.

El equipamiento urgente que los agentes necesitan es el chaleco de identificación adecuado para los miembros de Policía Judicial. En el anexo de la Orden General se estipula que deberá disponer de un velcro para portar una etiqueta que indique la especialidad, unidad o función desempeñada, autorizada expresamente por el mando.

Sin embargo, según denuncia AUGC, hasta la fecha no se ha materializado esta disposición normativa, y los agentes de Policía Judicial continúan utilizando chalecos "genéricos, antiguos y sin posibilidad de diferenciación funcional". Esta situación provoca confusión durante las intervenciones, especialmente cuando confluyen agentes de distintas especialidades en atuendo de paisano (como Roca, VIOGEN, Información o Áreas de Investigación), portando todos el mismo chaleco sin rótulo identificativo.

Confusión de funciones

Asimismo, con ello se dificulta el reconocimiento de funciones específicas por parte de jueces, letrados, forenses y hasta por los propios compañeros. Además, solo se ha dotado de un único chaleco por agente, sin posibilidad de recambio si se moja, mancha o deteriora, lo que obliga al profesional a utilizarlo en condiciones no óptimas o a intervenir sin medio de identificación visible.

Por todo ello, AUGC se ha solicitado que se dote a los miembros de Policía Judicial de nuevos chalecos identificativos. Además, deben disponer del espacio habilitado para velcro identificativo de especialidad y que se autorice expresamente su uso.