Marruecos no olvida a sus emigrantes y los digitaliza

Marruecos se prepara para celebrar mañana el "Día Nacional de los Marroquíes Residentes en el Extranjero" (MRE) bajo el lema: "Taller de Digitalización:fortalecimiento de los Servicios de Proximidad y tiene como objetivo fortalecer los lazos entre los que se emigraron para trabajar y su patria.

Las celebraciones se llevarán a cabo en las distintas prefecturas y provincias, en coordinación entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Marroquíes Residentes en el Extranjero, lo que permitirá a los MRE residentes en Marruecos durante el verano participar activamente en las actividades de este evento.

La edición de este año está dedicada al taller de transformación digital, que se ha convertido en una prioridad en los últimos años. El evento revisará los avances logrados en la digitalización de los servicios públicos y semipúblicos, además de intercambiar experiencias y abordar las limitaciones que persisten.

El programa también incluye escuchar las aspiraciones de los MRE para mejorar su acceso a los servicios digitales e identificar sus necesidades reales; en definitiva, garantizar una mayor eficiencia y una comunicación más estrecha con las instituciones nacionales, mejorar así la confianza y facilitar la interacción entre la comunidad y las autoridades marroquíes, subrayan medios del país vecino.