Marruecos organiza la primera conferencia de víctimas del terrorismo africanas

Marruecos organizará la primera conferencia sobre las víctimas del terrorismo en África, que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre en Rabat, según ha anunciado en Nueva York el ministro de Asuntos Exteriores de este país, Naser Bourita.

Contará con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, tiene como objetivo llamar la atención de la comunidad internacional sobre la trágica situación de las víctimas africanas, escuchar directamente sus testimonios, identificar sus necesidades prioritarias y compartir las mejores prácticas en materia de apoyo y reintegración.

En una intervención durante su participación en la reunión ministerial 2025 del Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo en colaboración con Irak y España, Bourita destacó que la conferencia de Rabat "marcará un punto de inflexión en el enfoque internacional de apoyo a las víctimas en el continente", y agregó que las víctimas africanas del terrorismo pueden convertirse en voces poderosas frente al extremismo si reciben apoyo y empoderamiento.

También reiteró el compromiso de Marruecos con la promoción de los derechos y la protección de las víctimas del terrorismo, especialmente en África, donde se registran casi el 60 % de las víctimas a nivel mundial. "Detrás de cada vida perdida por el terrorismo se esconden familias y comunidades enteras afectadas a largo plazo por traumas psicológicos y penurias materiales".