Marlaska rechaza acudir al acto de conciliación tras la demanda del juez Peinado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado su rechazo al acto de conciliación propuesto después de que el juez Peinado interpusiera varias demandas contra el responsable de la cartera de Interior y contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Ante las acusaciones del juez Peinado para defenderse de los ataques sufridos desde Moncloa y por parte de los ministros del Ejecutivo, Marlaska ha sentenciado que "no tiene nada de que retractarse" y ha sentenciado que las declaraciones vertidas sobre el magistrado que instruye el caso de Begoña Gómez no las van a cambiar.

De la misma manera ha señalado que lo más importante y relevante en una democracia es el análisis y la reflexión de los distintos poderes "con respeto y con seriedad", señalando que desde su posición de ministro observa las críticas y las reflexiones que no dejan de ser un termómetro de la salud del sistema.

Refuerza las palabras de Sánchez y la inocencia de sus familiares

Si el presidente del Gobierno señalaba en el día de ayer que era el momento de defender la verdad sobre la responsabilidad penal de sus familiares y que "el tiempo pondría las cosas en su sitio", el responsable de la cartera de Interior no ha cambiado la percepción del líder socialista. Marlaska ha asegurado que ante "la verdad" no importa si quien juzgue sea un tribunal de jueces profesionales o es un jurado popular y ha insistido en que tanto en el caso de la mujer de Pedro Sánchez como de su entorno familiar cree "absolutamente" en la ausencia de la comisión de delitos.

De esta forma, el titular del Interior ha subrayado su creencia "en la inocencia tanto de la mujer como del hermano y del entorno familiar del presidente del Gobierno", aunque ha expresado el "respeto" a las resoluciones judiciales.