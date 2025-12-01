Medios marroquíes celebran la iniciativa de Sumar de hacer una revisión histórica de la Guerra del Rif por "colonialista y racista"

"Sumar, socio de la coalición gubernamental, ha presentado una propuesta a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados destinada a incluir una revisión de la época colonial española en Marruecos en los programas de educación secundaria, como medio para contrarrestar la propagación de la retórica racista", celebran medios marroquíes que se hacen eco de la iniciativa

La propuesta, presentada por la portavoz de la coalición Aina Vidal y la diputada Viviane Ogou, sugiere reconocer la época colonial española (1912-1956) y la llamada “Guerra del Rif” como acontecimientos clave en la memoria del Estado democrático, centrándose en los principios de verdad, justicia y reparación, subrayan. Las dos congresistas señalaron que en esta guerra surgieron figuras como el dictador Francisco Franco y el general rebelde Emilio Mola.

Vidal y Hugo enfatizaron que los efectos del colonialismo todavía están presentes hoy en día, y que ignorar esta época en los currículos escolares y el debate público facilita la propagación de narrativas históricas falsas y distorsionadas, especialmente por parte de la extrema derecha.

También señalaron que España aún no ha asumido plenamente su responsabilidad histórica, a diferencia de países europeos como Bélgica y los Países Bajos, que han iniciado revisiones críticas de su pasado colonial, incluyendo la emisión de disculpas formales y la implementación de proyectos educativos y de preservación de la memoria.