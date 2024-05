Milei vuelve a la carga contra Sánchez: "Lo tengo 'match point' a Pedrito"

En plena crisis diplomática y después de que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, anunciara la retirada de nuestra embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, de forma definitiva, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a la carga, no sin cierta ironía. "El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España", expresaba el mandatario argentino, y justo en este punto reconocía sarcástico: "Bueno, justo hoy menciono a España", en clara alusión a la disputa que mantiene con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Unas palabras que se producían durante su intervención en un acto en el Instituto argentino de Ejecutivos de Finanzas y que, lejos de quedarse ahí, iban a más. "Igual ya lo tengo en 'match point' a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática", añadía Milei. De este modo, el dirigente argentino daba a entender que había ganado la disputa iniciada en ese "tú a tú" que mantiene con Sánchez, tras acusar a su mujer, Begoña Gómez, de "corrupta".

Mención que llega también después de que el Gobierno español amagara con impedir la visita que Milei tiene prevista a nuestro país el próximo 21 de junio para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, un grupo de estudios liberal, por su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad".

Dentro del abanico de opciones, que se irán explorando en caso de que el pulso no decaiga, está la posibilidad de no dejarle regresar a España y declararle "persona non grata". En Moncloa aseguran no haber recibido comunicación alguna de su intención de reunirse con el presidente del Gobierno o con el jefe del Estado, como ya ocurriera el pasado fin de semana. Esto supone un hecho inédito, precisan las mismas fuentes.

En Exteriores, por tanto, se reservan los siguientes pasos a dar. No quieren adelantarlos y que se perciban como una amenaza. «No anunciamos medidas, las tomamos. No tenemos interés en polémicas, no amenazamos, no escalamos; respondemos», señalan fuentes del ministerio.