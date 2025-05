Montero, sobre una moción de censura del PP: "No hay una alternativa al Gobierno progresista"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este sábado sobre una hipotética moción de censura del PP contra el presidente, Pedro Sánchez, que "no hay una alternativa al gobierno progresista".

En declaraciones a los periodistas en la localidad sevillana de Salteras, Montero ha señalado que el hecho de que no haya "una alternativa" al actual gobierno progresista de España es lo que hace que el PP esté "por tierra, mar y aire intentando deslegitimar" al Ejecutivo a través de "la violencia verbal". Ha dicho que "estamos asistiendo a una escalada de declaraciones que parece que no tiene fin" por parte del PP y que no se sabe "muy bien a qué conduce".

María Jesús Montero ha augurado que se avecina una semana en la que el Partido Popular agudizará su "violencia verbal" para "calentar motores" de cara a la manifestación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez que ha convocado el día 8 de junio en Madrid.

Ha insistido en que, mientras el Ejecutivo central está intentando resolver los problemas de los ciudadanos, el PP está "en el barro permanentemente porque no reconoce la legitimidad de un gobierno salido de la urnas que está efectivamente trabajando por el bien de todos y por el interés general", abordando asuntos como la vivienda, la sanidad o la educación.

Según Montero, hay claramente una "asimetría en la acción política": "Unos se dedican a descalificar, a derribar y atacar y otros nos dedicamos a intentar construir un país que permita que todo el mundo tenga una dosis de bienestar para que tengan igualdad de oportunidades".