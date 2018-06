Nadia Calviño toma posesión como ministra de Economía: «Los últimos días han sido un torbellino para mí»

La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido en su toma de posesión del cargo que “los últimos días han sido un torbellino para mí”. Ayer mismo regresaba de Bruselas la ciudad que ha sido su casa en los últimos doce años, en los que ha desarrollado su trabajo en la Comisión Europea. “Vuelvo a este ministerio, a casa”. Calviño salió del Ministerio de Economía hace doce años, al término del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Dijo sentirse muy ilusionada de formar parte de un equipo estelar que ha configurado Pedro Sánchez, lo que provocó algunas sonrisas entre los asistentes. A su izquierda se encontraba el ex astronauta Pedro Duque, que unos minutos después recibió la cartera de ministro de Ciencia. “Sin mi familia que me ha apoyado en todo momento hoy no estaría aquí.”

Calviño tuvo palabras de elogio para Román Escolano, su antecesor en el cargo, del que dijo: “Román no es sólo mi preparador, sino un amigo. Tomó una decisión complicada, en un momento que aún se complicó más, porque vino para servir a España. En la lista de agradecimientos no se olvidó de Pedro Solbes, Joaquín Almunia y David Vegara, sentados en la primera fila del salón de actos del Ministerio, por su apoyo. Junto a ellos estaban también José Blanco, Pablo Zalba, presidente del ICO, y el nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. No hubo casi representación empresarial en el acto.

Román Escolano deseo suerte a su sucesora, “porque su éxito y el del resto de ministros serán los éxitos de todos, los éxitos de España”. Escolano repitió lo dicho por Nadal: “No hay mayor orgullo que servir a España; ni en el sector público ni en el privado; nada comparable”, aunque

aludiera a su breve experiencia como ministro de Economía.