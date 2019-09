Ni diputados ni diputadas saludarán a la delegación iraní

El partido que lidera Santiago Abascal, Vox, decidió ayer no participar en la reunión que la comisión de Asuntos Exteriores organizó para recibir a una Delegación de Irán «habida cuenta de las condiciones protocolarias para las mujeres».

Según destacó en un comunicado la Mesa y los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados habría un saludo protocolario a los iraníes que finalmente fue suspendido después de la denuncia de Vox –que había cabía confirmado asistencia– pero a la que, finalmente, no dijo que no asistiría por no compartir las instrucciones de protocolo que la Cámara trasladó al grupo parlamentario y que regían para la visita de la delegación iraní entre las que se incluían «que las mujeres que asistan no podrán estrechar la mano de los representantes de Irán, sino solamente mirarles, pero de lejos».

Por ello, el Grupo Parlamentario Vox se plantó y aseguró que no iba a participar de un acto que «exige un trato diferente para las mujeres –relegándolas en este caso a un papel secundario– y denunció que, en «la Cámara que representa a todos los españoles, se acepte esta inadmisible exigencia de la delegación de Irán».

Se da la circunstancia de que, con la excepción de su presidente, el socialista Sergio Gutiérrez, todos los miembros de la Mesa de la Comisión son mujeres, según la información que consta en la web del Congreso: las vicepresidentas son Meri Pita (Unidas Podemos) y María Luisa Alonso (Ciudadanos) y las secretarias Noemí Villagrasa (PSOE) y Ana María Zurita (PP).

Posteriormente, el grupo parlamentario de Ciudadanos también se sumó en y rechazó acudir a la reunión con la delegación iraní por la prohibición protocolaria de que las mujeres diputadas saludasen a los hombres de la República Islámica.

En ese contexto, la Cámara comunicó que no habría saludo inicial y que la reunión con el director general para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mahmoud Barimani, comenzaría directamente con ambas delegaciones sentadas ya en la mesa, sin saludo protocolario. De hecho, fuentes parlamentarias indicaron a Ep que nunca estuvo previsto un saludo protocolario, sino simplemente una reunión, y que así constaba en la convocatoria inicial. Sin embargo, a mediodía de ayer la Embajada de Irán informó al Congreso sobre su protocolo –que impide que los hombres toquen a las mujeres–, y la Cámara Baja lo comunicó, a su vez, a diputados que habían confirmado su asistencia.

Ante la posibilidad de que se diera una situación de trato diferenciado entre hombres y mujeres, el presidente de la Comisión, Sergio Gutiérrez (PSOE), pidió a los servicios de protocolo de la Cámara que aclarasen tanto a los diputados como a la delegación iraní que no habría saludo protocolario previo.

Sin embargo, los de Abascal mantuvieron el plante y también desde Ciudadanos anunciaron un boicot parcial de manera que la portavoz de Exteriores de los naranjas, Melisa Rodríguez, indicó que no acudiría a la reunión con los iraníes porque no considera aceptables las condiciones establecidas, porque rechaza las políticas del régimen de Teherán y porque no ve oportuno mantener reuniones políticas con ese país. Sin embargo sí que permitía que fuera a la cita la vicepresidenta de la comisión María Luisa Alonso, alegando que acude en condición de representante institucional de la Cámara. Y será esta diputada de Ciudadanos quien, según Rodríguez, pregunte a la delegación iraní por la situación de la mujer en Irán, por el encarcelamiento de mujeres que se quitan el velo y por la violación de derechos humanos y el recorte de libertades en ese país.