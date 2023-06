Nicolás Redondo: «Necesitamos un PSOE con discurso propio, que no sea el de ERC, Bildu o Podemos»

La conocida como «vieja guardia» del PSOE vuelve a reaccionar una vez que se han sucedido los resultados del 28-M en los que el PP ha ganado las elecciones municipales y territorios, hasta ahora, en manos del PSOE. Esta semana, una amplia delegación de exministros y excargos relevantes socialistas se reunieron bajo el colectivo «Fernando de los Ríos» donde expusieron su análisis sobre la situación actual del PSOE. El fin de la convocatoria era abrir un debate sosegado sobre la situación actual del PSOE. Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del PSOE en el País Vasco, pide volver a las bases socialistas. «Tiene que ser un partido reformista, nacional, que mire al futuro y no sea reo del pasado», afirma. Cree que Sánchez ha «subarrendado» el discurso de sus aliados.

¿Qué balance hacen sobre el 28-M?

Es evidente que hemos perdido un gran poder institucional. Vemos cómo un partido como el PP que hace un año sufría una crisis profunda, ahora tiñe el mapa de España de azul. El resultado, se ponga como se ponga (el PSOE) ha sido un fracaso.

¿Los resultados en el PSOE son obra de una campaña estatalizada?

Se deben a la política realizada y a la gestión. Los ciudadanos le han puesto nota. En vez de analizarse la gestión de alcaldes y presidentes autonómicos, esto ha sido una campaña nacional con importante protagonsmo del Gobierno que ha permitido que los ciudadanos expresen su opinión no tanto por la gestión de las comunidades sino por el Gobierno.

¿Ha habido suficiente autocrítica por parte del presidente?

Es imprescindible en un partido político. Han decidido no hacerlo y no lo van a hacer. Lo lamento profundamente. No solo se necesita un comité federal. También un análisis con serenidad, tiempo, una discusión interior en los medios, con artículos de opinión... Las causas de la derrota son varias. A mi juicio, lo principal es que ha sido un error un Gobierno PSOE-Podemos. En Europa no hay precedentes. Ni de un país que mejore cuando hay populismos extremos, comunistas y peronistas. Esto lo teníamos que haber tenido en cuenta. El Gobierno no tenía estabilidad y ha tenido que recurrir a un partido que dio un golpe de Estado como ERC. No sé en qué país razonable se podía suceder esto con normalidad.

¿Qué debe cambiar en el PSOE en estos momentos?

Creemos que la socialdemocracia, el PSOE, es fuerte y hasta lo es en las derrotas. Pero tiene que cambiar, tiene que ser un partido reformista, nacional, que mire al futuro y no sea reo del pasado. Con vocación mayoritaria. No un partido que esté pensando en cómo gobierna si no gana las elecciones, ni qué matemáticas estrambóticas tiene que hacer si no es el más votado. También un partido autónomo. Eso tiene que ser el PSOE. Un partido que tenga su propio discurso político, que no sea de ERC, Bildu y Podemos.

¿Sánchez se ha podemizado?

Hemos subarrendado parte del discurso de la extrema izquierda y eso es un defecto. La mayor virtud de la época de Felipe González o de mi padre en la UGT era que el discurso del PSOE era socialdemócrata y blindado ante comunistas. Ahora lo subarrendamos. El discurso del presidente del Gobierno (esta semana ante sus diputados) es una huida hacia delante. Es llevar al partido a una resignación, a una falta de esperanza y de ilusión por ganar. No habla del PSOE, habla de bloques de izquierdas. Solo se está pensando en gobernar y es un error hablar de algo en lo que la gente no cree.