Noelia Núñez dimite de todos sus cargos en el PP tras la polémica por su currículum

"La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos". Con estas palabras, Noelia Núñez, hasta hoy vicesecretaria de Movilización y Reto Demográfico del Partido Popular, ha comunicado que deja todos sus cargos "orgánicos e institucionales" en su formación, en el Congreso de los Diputados y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Una renuncia motivada por el escándalo de su formación académica.

Prendió la mecha el ministro Óscar Puente en sus redes sociales, con una denuncia sobre las distintas versiones de su currículum que figuraban en las fichas de las instituciones de las que ha formado parte. Ahí, recogía estudios universitarios en Derecho y Ciencias Jurídicas, además de un grado en Filología Inglesa.

Ella misma, ante el bombardeo del socialista, terminó por reconocer que no había terminado ninguna de las carreras y atribuía la información que aparece en los portales oficiales a un error. "Nunca he tenido intención de engañar a nadie", escribió en su cuenta de X.

Horas después, ha comunicado que da un paso atrás en un comunicado en el que también ha entonado el mea culpa: "Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza de la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles".

En una misiva compartida en las redes sociales, Núñez muestra su orgullo de "militar en un partido con el nivel de exigencia" como el suyo y agradece a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso la "confianza" que han depositado en ella. Ambos han sido sus padrinos políticos. El primero fue quien la ascendió a la política nacional, mientras que la segunda fue su descubridora.

Frente a los ataques que recibe de la izquierda, ha respondido: "Quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero". Los niveles de "ejemplaridad" del PP, asegura, "no son como los del PSOE", ni los suyos "se corresponden con los de aquellos dirigentes que practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada o incluso conducta delictiva".

Con su decisión, Núñez defiende que muestra "el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos y sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos".

Nada más anunciar su baja, la todavía vicesecretaria ha recibido las muestras de cariño de sus compañeros. El propio Feijóo, ha destacado: "Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas, muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona".

El presidente popular contrapone: "Que el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro. Desde luego, yo no lo haré. Tras una vida dedicada al servicio público, puedo y quiero preservar la confianza de los españoles en la política".