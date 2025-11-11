Nuevos fallos en las pulseras antimaltrato: más de 400 víctimas en riesgo

Las pulseras antimaltrato vuelven a fallar. El Ministerio de Igualdad ha confirmado estos errores y ha anunciado que, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha activado el protocolo de protección de las víctimas ante una incidencia en Cometa. Una sobrecarga en el sistema ha sido esta vez el detonante de esta situación que ha dejado en situación de riesgo a más de 400 mujeres.

El área de Ana Redondo ha confirmado este nuevo problema en el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual. Igualdad ha tenido constancia de la incidencia este martes.

Por ello, han activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas. "A ello se suma que los servicios de emergencia, el denominado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth, se han mantenido operativos en todo momento", explican.

Redondo anuncia "mejoras técnicas" en el nuevo contrato para gestionar las pulseras antimaltrato Europa Press

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia. Tras evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta.

Los incidentes en las pulseras antimaltrato

Según los datos recabados por el Gobierno, aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad. Cabe reseñar que los últimos datos, de finales de 2024, reflejan que en España hay más de 4.550 mujeres con estas pulseras.

De ahí que ese 10% de mensajes con incidencias afecten a la cifra de 450 mujeres que tienen que convivir con estos dispositivos. "Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha señalado la titular de Igualdad.

Los polémicos fallos en las pulseras antimaltrato provocaron las críticas a la ministra Ana Redondo que negó la mayor a pesar de los informes de jueces y fiscales. La oposición en pleno pidió su dimisión. La representante del Gobierno de Pedro Sánchez no reconoció sus errores pero anunció que volvería a licitar el contrato. Un contrato que sigue vigente y sigue, por lo visto este martes, generando defectos.