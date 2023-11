Otegi confirma que no será candidato a lehendakari por EH Bildu

Aunque en los últimos días, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha ido dejando pistas sobre su "no" candidatura a lehendakari, pero no ha sido hasta este domingo cuando lo ha confirmado definitivamente. Según adelanta El Correo, el líder abertzale no se presentará a las elecciones del próximo año, por lo que la formación tendrá que elegir otro nombre para la cita.

Hay que recordar que hace una semana, Otegi ya dejó caer que no tenía demasiadas ganas de encabezar las listas de su partido y aludía a factores familiares: "Llevo muchos años militando y eso supone también un desgaste en cierta medida con mi familia, pero también tengo claro una cosa, y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las mías".

No obstante siempre se mantuvo a disposición de su partido, quien debía tomar la decisión final: "Si lo tengo que ser, lo seré".

Este anuncio llega un día después de que la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, afirmara que Otegi sería "un perfecto" candidato a lehendakari. Eso sí, apuntó que hay otras personas dentro de la organización política que también lo pueden ser. En todo caso, también manifestó que el aspirante se conocerá "pronto" porque ya en diciembre comienza el proceso "sin ningún problema". En esta línea, ha dicho que "sea mujer o no" no es tan importante porque EH Bildu "es una organización eminentemente feminista, los hombres que la conforman también son feministas, tiene un programa feminista, que se articula transversalmente en toda la formación política".

En este punto, hay que analizar la situación en clave autonómica, ya que el relevo de Iñigo Urkullu, conocido hace apenas dos días, y la retirada de Otegi de la candidatura deja entrever que tanto PNV como EH Bildu ya han comenzado a jugar sus cartas de cara a las elecciones vascas.

La dirección del PNV propuso ayer a Imanol Pradales Gil como candidato a lehendakari. Un hombre, con un perfil muy diferente al de Urkullu, con experiencia en la gestión pública, para ilusionar y movilizar a un electorado tentado por las filas de EH Bildu.