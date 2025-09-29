Pablo Iglesias acusa a los jueces de "hacer política" tras la demanda de Peinado: "Trabaja para derrocar al Gobierno"

El expresidente del Gobierno y cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado contra la Justicia y ha acusado a los magistrados de "hacer política", después de que el juez Juan Carlos Peinado haya interpuesto una demanda contra Iglesias reprochando las acusaciones vertidas sobre su persona. En la demanda que ha recibido el juzgado madrileño de Pozuelo el magistrado denuncia al antiguo líder de Podemos por alegar que las investigaciones contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, se encuentra encuadradas en la prevaricación.

En su intervención para RNE, Pablo Iglesias, ha valorado que el trabajo de "algunos magistrados" es hacer caer el Gobierno, aseverando que España se encuentra en riesgo de convertirse en una dictadura. De la misma manera, ha puesto en tela de juicio la "normalidad democrática" de España.

"Ahora si se puede cuestionar en RTVE y se puede opinar sobre un juez particular que podría estar prevaricando... El objetivo es amedrante y es una evidencia", ha apostillado en su intervención tras aseverar que no se retractará de sus palabras pronunciadas en el programa de 'Malas Lenguas'.

Los ataques del Gobierno contra el juez Peinado

Con el estallido del caso Begoña y la imputación de cinco delitos que han llevado a la mujer del líder de los socialistas al banquillo de los acusados, las descalificaciones contra el trabajo de los magistrados se han multiplicado. "Hay jueces que no cumplen con la ley y lo está pagando mi familia", denunciaba el presidente del Gobierno el curso político en su primera entrevista en más de un año en RTVE con Pepa Bueno. De la misma manera, que defendió, con un tono menos agresivo, la inocencia de su hermano y de su pareja desde Nueva York. "El tiempo pondrá todo en su sitio", sentenciaba ante las preguntas de los periodistas.

Ya no solo la actitud del presidente del Gobierno es de récord, si no que los componentes del Gobierno acumulan más de 20 señalamientos a los jueces desde que comenzó la legislatura. El responsable de la cartera de Defensa, Fernando Grande-Marlaska, expresó que la investigación del magistrado Peinado se ha convertido en el "paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial". Otro ejemplo, es el del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien sostuvo que el matrimonio Sánchez-Gómez estaba "sufriendo" una "persecución cruel plagada de mentiras".

Sumado al ministro de Transportes, Óscar Puente, los responsables de las carteras de Defensa y Justicia han visto como sus declaraciones han tenido consecuencias en las vía judicial. En este sentido, el juez Juan Carlos Peinado ha denunciado ante los órganos correspondientes las acciones de los ministros que no se han retractado de sus palabras.