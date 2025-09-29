El juez Peinado reclama al Instituto de Empresa los correos que tenga con la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha aprobado nuevas diligencias de investigación en la pieza separada sobre si hay un delito de malversación de caudales públicos en que la asesora de Begoña Gómez en Moncloa se encargase de asuntos de la cátedra extraordinaria que la mujer del presidente codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En una última providencia, con fecha de este pasado viernes, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor reclama ya al Instituto de Empresa (IE) que remita "en la mayor brevedad posible" todos los correos electrónicos que pueda tener con Cristina Álvarez, la alto cargo de Presidencia del Gobierno investigada.

La práctica de esta pesquisa había sido reclamada ya en julio por la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír. Ahora, el magistrado ha considerado procedente el recabar estas comunicaciones entre la asesora de la mujer de Pedro Sánchez y el centro universitario en que la mujer de Sánchez dirigió el extinto Africa Center.

Gómez entró en el IE en el mismo verano de 2018 en que ambas –ella y Álvarez– dieron el salto a Moncloa, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y fue una de sus trabajadoras hasta el de 2022 en que salió para convertirse, precisamente, en codirectora de la cátedra extraordinaria de la UCM bajo investigación por tráfico de influencias.

Hay que tener en cuenta que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ordenó llevar a cabo esta pesquisa antes de la celebración de la vista de este sábado en que concretó la imputación sobre la malversación, antes de resolver si continúa hacia un enjuiciamiento de Gómez, Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ante un tribunal de jurado.

Por tanto, esta no es una de las diligencias que reclamó practicar la acusación en la comparecencia, ni ha sido dictada por el juez Peinado tras esta vista. Lo que implica que aún está por ver si el magistrado considera conveniente ejecutar alguna más, antes de que proceda a pedir el escrito de conclusiones previas a las partes. Que es el paso previo a dictar la apertura de juicio oral para los tres imputados.

Dado que las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN descartan que el instructor valore proceder al archivo de esta pieza separada sobre las gestiones de la trabajadora de Presidencia relativas a la actividad profesional privada de la esposa del jefe del Ejecutivo.