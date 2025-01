Page "se dejará la piel" por Castilla-La Mancha

“No somos los reyes del mambo ni yo soy el puto amo”. Ni rastro, ni sombra, ni ápice. Sánchez pasó ayer por Toledo y hoy Page puso las cosas en su sitio. “No tenemos enemigos, jamás seré sectario, reivindico la humildad, la sencillez, la honradez y el sentido común… Si en la balanza pesan los intereses de mi partido y los de Castilla-La Mancha, que lo sepáis… Me dejaré la piel por esta tierra… Siempre, siempre, siempre, Castilla-La Mancha”.

Los policías bajaron del tejado y la normalidad se instaló en Toledo tras el paso de Sánchez. Pero es que el discurso de Emiliano García-Page en la clausura del decimotercer congreso regional del PSOE de Castilla-La Mancha fue todo un torpedo a lo que el día anterior había propuesto el presidente del Gobierno en el atril.

“Siempre preferiré un presidente de izquierdas a otro de derechas”, dijo Sánchez nada más llegar. “Por favor, que nosotros estamos aquí por nuestros méritos, no porque otros no estén… Sólo faltaría… Estar aquí para que otros no estén… No queremos ser un tonto más y mucho menos ser un mal para nadie… Lo que decimos, lo hacemos”.

Page en estado puro, en esencia, sin complejos. Pero donde cargó la mano como los buenos toreros fue en la financiación. “Que nadie se equivoque… Yo llevo la camiseta de la igualdad… También en la financiación, que nadie se confunda de camiseta… El PSOE no puede ser el partido que defienda los privilegios de los independentistas porque estaría traicionando su esencia… Podemos ser Robin Hood y ponerle impuestos a los bancos… Pero luego entonces, ¿se le distribuye a la región más rica, a la que más tiene? ¿La región más rica es la que más se lleva? Eso no es de izquierdas”.

Ante la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ante un auditorio repleto de militantes y delegados, Page cerró un congreso que le reeligió prácticamente por unanimidad como secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha. “La riqueza es nacional y paga más quien más tiene… Y recordad que las contradicciones se pagan”.

Era una tras otra, carga tras carga al planteamiento inicial de Sánchez en el Congreso. “Nunca fui frentista y si estoy en política es para no ser sectarios ni levantar frentes… La política no puede ser un arma arrojadiza contra nadie”. Ni rastro de muros.

“Hemos vencido las tentaciones del sectarismo… O somos útiles a la gente o somos inútiles, que no se os olvide”, insistía Page que agradecía a su partido por no haber caído en esa tentación dentro de la comunidad autónoma.

“No tenemos enemigos, tenemos prioridades, pero jamás enemigos… Me importa tanto el cariño y el respeto, más que los votos… Qué importante es para mí poder ir por la calle sin que nadie me grite ni me insulte, con la cabeza alta, sin agacharla… Y lo único que puedo hacer para devolver tanto cariño es ofrecer lo que tengo, mi trabajo… Me seguiré dejando la piel por esta tierra”.

Uno creía estar viendo dos partidos distintos, dos líderes diferentes, contrapuestos. “Que conservemos la humildad y que trabajemos con quien nos necesita… Como ocurrió en Letur, Mira y Villar de Mesa… Hay que poner cabeza y dignificar las instituciones… Si no hay votos, botas para estar con la gente”.

“Se conduce por la derecha, pero se adelanta por la izquierda… Quienes me acusan de compadrear con la derecha, les digo que llevo toda mi vida política ganando a la derecha… Compadreando con ella, no; ganándola, sí”.

Se reivindicó como uno más, autónomo, pero sobre todo incidió y reincidió al final de su discurso en lo que, sin duda, es el centro medular de su posición política. “Una nación es una unión económica y fiscal… No aceptaré que la riqueza de una región sea sólo para esa región… No caigamos en esa trampa… La riqueza es nacional y paga más quien más tiene”.

Emocionado, recordó a su madre y a dos de sus hermanos que estaban allí, “porque hacen falta dos para tapar el hueco de mi madre”. Lo que sea el futuro, nadie lo sabe. Pero el presente tiene un Emiliano García-Page dispuesto a dar guerra de forma inteligente. El tiempo y su conciencia, sin duda, determinarán.